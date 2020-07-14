Ученый назвал главную «мишень» коронавируса в организме человека

Новосибирск, 14 июля. Глава Центра профилактики тромбозов Новосибирска Андрей Громов назвал истинную цель коронавируса в организме человека.

Ранее специалисты полагали, что коронавирус поражает только легкие. Однако на самом деле, дыхательные пути являются вторичной «мишенью», так как вирус целится в сосуды, микрососуды и клетки крови. Именно там, после попадания в организм, инфекция стремится спровоцировать воспаление.

При этом у каждого пациента поражения сосудов развиваются по-разному, но большинство заразившихся страдают от серьезных последствий такого воспалительного процесса. По словам Громова, после обследования 40 пациентов, перенесших коронавирус, оказалось, что у трети из них на протяжении двух месяцев сохранялись негативные изменения в крови.

«Там идет достаточно агрессивный воспалительный сосудистый процесс, изменения, характерные для тромбозов. Такую же картину мы наблюдаем периодически перед или в острой фазе развития инсульта», — пояснил ученый.

Он также добавил, что инфекция довольно успешно лечится на ранних стадиях. Особенно действенными в борьбе с заболеванием являются противовирусные препараты.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 13,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 573 тысяч человек.