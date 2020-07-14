Полковник запаса: РФ не травила Скрипалей, а лишь контролировала визит его дочери

Санкт-Петербург, 14 июля. Отличие российских спецслужб от западных, англо-саксонских, прежде всего, заключается в том, что американские и британские в своих операциях давно перешли некую нравственную грань, опускаться ниже который наши сотрудники не считают для себя допустимым. Такого мнения придерживается историк спецслужб, член Союза писателей и Союза журналистов, полковник внутренней службы в отставке Юрий Ржевцев.

В качестве примера эксперт указал на дело Скрипалей и убийство иранского военного деятеля Касема Сулеймани.

«Я не думаю, что наши травили Скрипалей. Наши только контролировали визит дочери Скрипаля. Остальное — провокация британских спецслужб. Наши послали спецназовцев, но они не убивали, а вели, контролировали», — заявил Юрий Ржевцев в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Защита Родины. Нужно ли вводить санкции против бизнеса русофобов, и какая кара должна ждать врагов России».

Еще наглее, по мнению эксперта, работают спецслужбы США. По словам Ржевцева, «американцы работают очень грубо, топорно».

«Взяли и убили Сулеймани. Это нарушение международных норм, до которых Россия не опускается», — сказал Сулеймани.

По словам Юрия Ржевцева, российские спецслужбы согласуют свои действия с нормами международного права, которое, например, предусматривает, как надо поступать с предателями, скрывающимися заграницей. Они, конечно, могут ликвидировать предателя, но добиваются его выдачи России, чтобы он предстал перед российским судом.

«Мы не в праве действовать, как наши западные партнеры, иначе перестанем быть русскими, россиянами. Это против нашей православной веры. Возмездие должно быть справедливым, оно не должно преступать закон», — считает историк спецслужб.

Однако ситуация в этой сфере международных отношений может со временем измениться.