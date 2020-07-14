Дочь Глаголевой показала редкое фото молодой актрисы

Москва, 14 июля. Дочь актрисы Веры Глаголевой поделилась через Instagram архивной семейной фотографией. Анна Нахапетова рассказала, что кадр сделан на даче, где ее мать в кругу близких отмечала день рождения младшей дочери Марии. Кадр растрогал некоторых пользователей соцсети.

По словам автора публикации, ее семья любила часто ездить на Икшу, там была маленькая квартира возле водохранилища, которую называли дачей. Именно в этом месте они чувствовали свободу.

«Наше лето проходило на Икше, на берегу водохранилища. Именно туда, на дачу (мы гордо называли так нашу крохотную квартирку в 20 метров) мы приезжали каждое лето. И именно там, ощущали свободу, беззаботность и невыносимую легкость бытия», — поделилась воспоминаниями Анна Нахапетова.

Фотография вызвала у некоторых подписчиков ностальгию по 90-м годам, которые пришлись на их детство.

«Это же «наши» дни рождения в 90-е… Бабушка-аниматор, угощение — салаты, торт Птичье молоко и Херши кола.. и танцы под магнитофон», — поделился воспоминаниями один из фолловеров.

Отметились в комментариях и хорошие знакомые, а может, даже и участники праздничного застолья.