Пользователи Сети пришли в восторг от трогательного видео с дочерью Пугачевой

Москва, 14 июля. Поклонники певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина не устают восторгаться талантами их совместных детей — Лизы и Гарри Галкиных. Новое видео с участием смышленых малышей появилось на фан-странице Елизаветы Галкиной в Instagram.

На видеозаписи видно, как маленькая Лиза танцует под заводную музыку, а аккомпанирует ей брат Гарри. Девочка, несмотря на юный возраст, проявляет немалую артистичность и гибкость. Поклонники детей артистов поделились своими впечатлениями от танца в комментариях.

«Какая же она классная! Ангел просто с небес», — пишет подписчица.

«Просто лапки, одно умиление», — высказался другая.

«Будущая звезда, чувство ритма идеальное, движения естественные — молодчина!» — убеждена поклонница.

«Очень тонко слышащая и обаятельная особа, очаровательный ребенок», — поделился мнением фолловер.

Однако среди комментаторов нашлись и те, кто высказался критически. Один из подписчиков искренне не понимает, зачем звездных наследников буквально «закидывают» лестью со всех сторон. По его мнению, Лиза и Гарри самые обычные, хоть и талантливые, дети.

«Люди не нужно лести. Дети молодцы с детства развиваются. Что в этом такого?» — пишет комментатор.

Кто-то согласился с этим мнением, кто-то, наоборот, поддержал другую сторону спора. По их мнению, комментаторы вовсе не льстят, а выражают искренний восторг действительно от успехов талантливых малышей.

«Понятие лести здесь не подходит. Лесть — это угодливое восхваление, чаще не искреннее, подхалимаж. Здесь же никто ни к кому не подлизывается, никто с этого ничего не имеет. Людям просто нравятся дети и они выражают свое восхищение», — объясняет другой подписчик.

Ранее дочь Пугачевой и Галкина поздравила подписчиков с Вербным воскресеньем, прочитав небольшое стихотворение, посвященное большому христианскому празднику. Кроме того, шестилетняя Лиза рассказала о том, как в разных странах называют космонавтов, напомнив о Дне космонавтики.