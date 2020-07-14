Сатановский напомнил главе МИД Украины, что Россия — гарант Минских соглашений

Москва, 14 июля. Украина не собирается выполнять ни «Минск-1», ни «Минск-2», в Киеве вообще считают, что Минские соглашения нужно пересмотреть, заявил российский ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский.

Ранее о пересмотре Минских соглашений заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Украина независимая страна и не позволит никому указывать, что ей делать. При этом он добавил, что Киев «уважает» взятые на себя международные обязательства, но прописанный в «Минске-2» пункт об «упоминании отдельных областей Луганской и Донецкой областей в своей Конституции» считает неприемлемым. Россия, по мнению министра, должна занять в вопросе выполнения Минских договоренностей «более конструктивную позицию».

«А ставить Минские договоренности с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации на Украине, прежде чем выполнять все остальные пункты, — это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую», — подчеркнул Кулеба.

Сатановский в ответ отметил, что Украина, позиционируя себя как независимая «люто ненавидимой Москвы» страна, дистанцируется от всех взятых на себя обязательств, европейских законов, международного права. Но в конечном итоге она тянет только на то, «чтобы быть шутом гороховым, общеевропейским аферистом и полным идиотом».

«В принципе, нормальная ситуация. Чисто ближневосточный вариант. Как в Израиле в таких случаях говорят: «Я обещал, но я не обещал выполнять». Классика жанра. Может, Зеленский этого оттуда набрался?» — предположил Сатановский.

При этом он отмечает, что и украинский президент, и члены его команды выдвигают все свои претензии только в адрес России, которая даже не является стороной внутриукраинского конфликта.

«Им тогда в Минске до зарезу надо было, чтобы за стол переговоров сели представители Новороссии? Их туда привели. Украинские части не добили ни под Дебальцево, ни под Иловайском, из котлов выпустили и даже по шее на прощанье не настучали. А кому настучали — несильно. Пускай с новороссийскими договариваются. Их гражданская война, их переговоры. Мы тут причем?» — возмутился Сатановский.

У России, как напомнил он, в данном случае роль точно такая же как у Франции и Германии – высказаться, проверить текст соглашения, чтобы там ничего не забыли, не напутали и не переврали, «к чему все уже привыкли в отношениях с Украиной со времен обретения ею независимости», но у Киева почему-то опять к Москве возникли какие-то претензии.

По мнению политолога, в Берлине и в Париже уже догадались, что «украинские олухи царя небесного» разговоров не понимают.

«Им и так есть, о чем поговорить, без Зеленского, который в их разговорах, как пятое колесо до воза. То есть лишний настолько, насколько только может быть лишним украинский президент на празднике жизни... Тот самый случай. Потеряешь человека — всем легче станет. И так понятно, зачем это ещё и его глава МИДа подтверждает?» — удивляется политолог.

То, что в Киеве окончательно «сбрендили», считает Сатановский, понимают все – и в Берлине, и в Париже, и даже в Вашингтоне, но там просто не хотят выглядеть «дураками».