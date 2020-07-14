Евросоюз пресек попытки Киева спасти украинскую промышленность

Киев, 14 июля. Западные политики и лоббисты их интересов развернули на Украине кампанию против мер по поддержке умирающего производства. Об этом заявил представитель Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

В начале июня на сайте Министерства экономики Украины был обнародован проект постановления, касающийся государственных закупок. Новые приобретения Украины в области машиностроения, согласно нему, будут производиться только при подтверждении должной степени локализации. Данная инициатива вряд ли бы помогла удержать на плаву остатки украинского машиностроения, однако и она сразу же вызвала волну негатива.

Скандал усилился после регистрации законопроекта, который подразумевал введение тех же мер по поддержке отечественного машиностроения. Связанные с американским миллиардером Джорджем Соросом блогеры и СМИ раскритиковали инициативу. Киевская школа экономики также заявила о вреде локализации и выдвинула сомнительный тезис о значимости импорта для развития страны.

Постановление в конечном итоге не было принято, однако на Киев продолжили давить. Как заметил Саливон, на поле битвы появилась «более тяжелая артиллерия» в виде европейских чиновников.

«Посол ЕС написал письмо в адрес Разумкова и Шмыгаля, в котором разметил, как неподобающе себя ведет Украина», — объяснил эксперт.

Стремление поддержать промышленность настолько не понравилось дипломату, что он даже намекнул на возможное наказание. После этого небольшой экономический скандал Киева и Брюсселя подошел к концу, а Евросоюз пресек любые попытки украинцев реанимировать свою промышленность. Судя по всему, Запад стремится использовать Украину в других целях. Так, ранее стало известно, что Рада одобрила легализацию игорного бизнеса на Украине.