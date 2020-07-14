В партии «За правду» предложили создать общесоюзное государство России и Украины

Санкт-Петербург, 14 июля. Секретарь ЦК партии «За правду» Николай Новичков предложил создать общесоюзное государство России, Украины и других постсоветских стран. С таким заявлением выступил политик в эфире конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Новичков заявил, что нынешний режим на Украине противоречит интересам России. По его словам, партия «За правду» считает, что в том виде, в котором существует сейчас украинское государство, оно существовать не может.

«Мы предлагаем альтернативу: создание общесоюзного государства России, Украины и других постсоветских государств», — сказал секретарь ЦК партии «За правду» на пресс-конференции на тему «Защита Родины. Нужно ли вводить санкции против бизнеса русофобов, и какая кара должна ждать врагов России».

Политик также высказался о деятельности Михаила Саакашвили, который сейчас возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины. Он припомнил военные преступления чиновника и события 2008 года в Южной Осетии.