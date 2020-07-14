Увиденные 15 лет назад во сне числа помогли женщине сорвать джекпот в лотерее

Москва, 14 июля. Увиденные во сне числа помогли жительнице Австралии разбогатеть спустя 15 лет после пророческого сна. Необычный случай произошел в городе Редландс, штат Квинсленд. Об этом сообщает издание Drew Reports News.

Издание пишет, что в 2005 году женщина увидела во сне последовательность чисел, которую решила применять во всех лотерейных билетах. Удача улыбнулась австралийке через 15 лет после сновидения, в котором появились загадочные числа.

«С тех пор вписывала их в лотерейные билеты в этом же порядке», — рассказала она.

Она отметила, что за прошедшие годы числа из сна не приносили ей больших сумм. Однако она стояла на своем и упорно вписывала их в каждый лотерейный билет. В результате купленный 6 июля билет принес ей 700 тысяч австралийских долларов, передает «Газета Кемерова».

Женщина рассказала, что теперь ей можно уйти на пенсию намного раньше, чем она планировала. Выигранный джекпот она планирует потратить на нужды своей семьи.