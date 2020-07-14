Русскому языку на Украине дали три года

На этой неделе Верховная рада рассмотрит законопроект об отсрочке перехода русских школ на украинский язык на три года — до 2023-го. Таким образом, депутаты намерены уравнять в правах русский и европейские языки, а также предотвратить многотысячные протесты русскоговорящих учителей и учеников. Зато теперь на акции против смягчения закона «Об образовании» готовятся выйти националисты, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

По данным источников в украинском парламенте, 15 июля Рада намерена рассмотреть и принять законопроект №2362. Он предполагает, что переход для школ с русским языком преподавания на новые учебные планы, которые тотально насаждают обучение на мове, будет отложен до 1 сентября 2023-го. Эксперты указывают — если депутаты провалят этот документ, то уже через полтора месяца все русскоязычные школы Украины (их осталось около двухсот) будут вынуждены перейти на украинский язык преподавания.

В этом случае без работы могут остаться тысячи учителей, которые и без того получают мизерные зарплаты. Но главное — десятки тысяч русскоязычных учеников, многие из которых почти не знают украинского, останутся без обучения на родном языке. Вменяемая часть депутатов Рады намерена предотвратить эту языковую катастрофу, а заодно — уравнять в правах русский с другими языками нацменьшинств. Ведь по тому же «Закону об образовании», принятому еще при Петре Порошенко, школы на Украине, в которых преподают на официальных языках ЕС (румынском, венгерском, польском), смогут еще три года, до 2023-го, ничего не менять в своих учебных планах.

Ранее уравнять в правах русский и языки ЕС Киеву рекомендовала Венецианская комиссия — там указали, что ускоренный запрет русского в школах противоречит Конституции Украины. А научно-экспертное управление Рады уже одобрило законопроект, поданный депутатом от правящей «Слуги народа» Максимом Бужанским. Но местным националистам, как обычно, наплевать и на конституцию, и на мнение Венецианской комиссии.

Представители фракции «Европейская солидарность», возглавляемой экс-президентом Порошенко, уже заявили, что это «тотальная русификация украинского образования» и «главная угроза украинскому языку». А экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович пообещал объявить «всеобщую мобилизацию патриотов» под парламент в день рассмотрения документа, чтобы «сорвать планы реваншистов». Впрочем, и без Вятровича Telegram-каналы группировок радикальных нацистов полнятся призывами «Приходи под Раду, защити мову».

Возможный перенос насильственной украинизации школ вызвал оживленную дискуссию как в соцсетях, так и в информационном поле страны. При этом большинство вменяемых экспертов называют поправки Бужанского «попыткой спасти страну от позора в глазах соседей».

«Со дня принятия так называемого «языкового закона» украинское общество, по сути, стало заложником секты агрессивных пещерных шовинистов. Они одержимы идеей искусственного конструирования «украинской монолитной нации». И нагло пытаются убедить самих украинцев в том, что «никакой полиэтнической Украины никогда не существовало, — заявил эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев. — Партия «Слуга народа», придя к власти на волне критики экс-президента Порошенко, в языковом вопросе продолжила ту же линию, молчаливо идя на поводу у националистов. В итоге эта политика ведет лишь к новым конфликтам не только внутри украинского общества, но и вовне. Но ярые украинизаторы видят в этом «происки агентов русского мира».

По мнению Богатырева, законы «О статусе языка» и «Об образовании» в их нынешнем виде грубо противоречат целому ряду статей конституции и вводят прямые запреты на использование русского языка.

«Но проблема в том, что сказать об этом прямо «слуги народа» не могут, потому что боятся негативной реакции националистов. Оттого и выбираются максимально беззубые формулировки о «необходимости обеспечить права всех языков, но при этом сделать так, чтобы украинский развивался», — отметил эксперт.

Богатырев подчеркнул — украинский язык успешно развивается уже 30 лет. И если в начале «самостийности» Украины такие формулировки еще были хоть как-то оправданы, то сейчас такие заявления говорят лишь о желании ущемлять другие языки и сужать сферу их использования.

«До госпереворота в 2014-м в украинском обществе вообще не существовало ярко выраженной языковой проблемы. А создание «единой монокультурной нации» было целью маргинального националистического меньшинства. Языковой вопрос на Украине был создан искусственно, но, будучи создан, он стал проблемой. Потому что по «языковому закону» реально смогут штрафовать предприятия и применять суровые карательные санкции, — указал Богатырев. — Насильственное насаждение мовы в школах крайне пагубно скажется и на процессе реинтеграции Донбасса. Если бы было свободное использование русского языка, хотя бы во всех сферах частной коммерции или в госучреждениях, то ситуация с возвратом территорий ЛДНР была бы намного более привлекательна для его жителей. Но пока мы этого не видим», — подчеркнул он.

По мнению киевского историка и политолога Дениса Жарких, нынешние украинизаторы не любят ни свой язык, ни культуру, ни народ, а главная их любовь — деньги.

«С ужасом читаю массу постов в стиле «русский язык никому не нужен — все украинский и так понимают». Стоп! Мне русский нужен, это мой язык, и я его не собираюсь никому отдавать. Говорить на русском — моя свобода, и я никому эту свободу отдавать не собираюсь. Да, я понимаю украинский. Да, я люблю этот язык. Он мой родной? Нет! — заявил Жарких. — Некоторые считают — мол, детки мучаются украинским языком, ну, ничего — перемучаются и выучат. Выучить-то, может, и выучат, но за этим насилием Украина наштампует себе массу скрытых противников. Вот я — не великоросс, потому что в советской Украине, которую последователи бандеровцев проклинают, мне привили любовь к украинскому языку и культуре. Именно любовь, поскольку все попытки научить русскоязычного коренного киевлянина мове заканчивались провалом. И меня перестали заставлять, а попробовали заинтересовать. Короче, школу по мове и укрлиту я закончил «на отлично».

Жарких отмечает — чтобы заинтересовать не очень способного к языкам человека ценить чужой язык, его нужно так любить, чтобы эта любовь передавалась другим.

«Нынешние украинизаторы не любят ни украинский язык, ни украинскую культуру, ни сам народ. Украину они могут только угробить, впрочем, это и есть их мечта — обмануть тут всех и «спивать украинськи писни» в Канаде, имея большой счет в банке. Поэтому они любят не русский язык и не украинский, а деньги, особенно те, где на английском написано», — заключил эксперт.

Публицист, главный редактор издания «Хвиля» Юрий Романенко утверждает — государство не имеет права ограничивать людям языковое пространство, тем более, такое государство, которое почти ничего не дает своим гражданам.

«Странно, почему английский, на котором говорит лишь 5–7% украинцев, является официальным на Украине. А русский, на котором говорит 99% и регулярно использует половина населения, игнорируется, — удивился Романенко. — Именно поэтому нас это государство — тупорылое и задолбало! Когда наши потребности игнорируются, а обязанности кормить этого бесполезного упыря постоянно расширяются. Ну, так пусть тогда его кормят украиноязычные, коли недогосударство под них «заточено». А я хочу тоже, чтобы моих детей обучали на русском, если я того пожелаю. Почему у меня должно быть меньше прав, чем у других таких же граждан? И, да, я считаю, что с таким подходом мы должны требовать официального русского. Теперь уже должны. Наша толерантность не вознаграждается со стороны «недодержави», потому и мы не должны быть к ней толерантны. Ничего, кроме дополнительного головняка после 2014-го, русскоязычные за лояльность к государству не получили».

По мнению Романенко, «такое государство надо пинать, как бешеную жадную собаку, которая создает гражданам только проблемы».

«Мы не должны стесняться того, что хотим и будем дальше разговаривать на русском языке. И хотим, чтобы этот язык был на одном уровне с украинским в органах власти, сфере обслуживания, СМИ и так далее. Националисты могут радоваться, что сами нас к этому привели. Я не против, чтобы у кого-то там «поверталась мова», чтобы он говорил на мове, спал на мове, ел ее и так далее. Я сам разговариваю на мове, когда захочу. Ключевое в этой истории — постоянное сужение прав одних за счет других, — констатировал Романенко. — Если государство требует от меня его защищать, платить ему налоги, то я тоже в праве требовать от него функции, которые мне нужны. И русский язык — как раз такая опция. И мне крайне неприятно, когда какой-то малолетний дебил начинает «прессовать» кассиршу в магазине за то, что она ответила на русском. Давайте тогда сегрегироваться, коли такое болезненное восприятие друг друга. Но тогда нужно ответить на вопрос — а что мы вместе, в одном государстве, собираемся делать?»

Популярный украинский видеоблогер Вадим Фульмахт предупреждает — если Рада не одобрит перенесение «украинизации школ» на три года, то популярность правящей партии вскоре устремится к нулю.

«Да, украинский язык — matters. Что плохого в том, что гражданин Украины хочет говорить в своей стране на государственном языке? Но ведь радикалы ликуют по другой причине, победа — именно в отсутствии русского в школах! Эта тонкая грань между проукраинским и антирусским тоже matters, и ее в очередной раз хотят перейти. Обоснование давно известно — мол, это вам ответ за многовековое угнетение, за войну, за «защиту русскоязычных» Крыма и Донбасса. Вот только кому этот ответ? Януковичу? Путину? Сталину? Екатерине II? Кого вы победили? Тех «проклятых ватников и совков», которые имеют наглость считать русский язык родным на Украине, в своей стране?» — вопрошает блогер.