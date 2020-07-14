Фадеев поддержал Эмина Агаларова после выхода нового трека

Москва, 14 июля. Продюсер Максим Фадеев поддержал певца Эмина Агаларова после выхода нового трека. Соответствующий пост шоумен опубликовал на личной странице в социальной сети.

«Брат мой... Я же говорил, небо за нас!» — гласит пост продюсера.

Фадеев опубликовал видеозапись с отрывком из нового хита Агаларова, в котором также транслируется, какое место песня заняла в музыкальных чартах. Так, трек Эмина попал в топ-10 iTunes, топ-50 Яндекс.Музыка, топ-100 BOOM и VK, а также в топ-150 Apple Music.

«Эта песня — шедевр. Спасибо вам и Эмину за ваши таланты. Покруче некоторой современной «музыки», — поделилась мнением подписчица.

«Макс, вы гений!.. Это просто пушка песня!» — написала другая.

Однако некоторым комментаторам показался пост Фадеева лицемерным. Они считают, что таким образом продюсер восхваляет себя, а не Агаларова.

«Похоже на фарс… Небо за нас, брат… Оно всегда за всех. Бесит, брат. Лицемерием прет», — написал недовольный подписчик Фадеева.

«Хах, Максим очень любит свои песни сам, пачка баков в припеве, исполненная Фадеевым, заглушает Эмина. А если задавить песню, остается только голос Макса», — высказался фолловер.

«Эмин же красиво поет, почему не может найти себе хорошего хит-мейкера, что это за шлак», — выразил негодование подписчик Фадеева.

Не так давно Эмин Агаларов сообщил о разводе с моделью Аленой Гавриловой после двух лет брака — пара узаконила отношения в 2018 году. За два года совместной жизни у них родилась дочь Афина. Судя по словам самого Агаларова, пара решила разойтись мирно и без скандалов, по обоюдному согласию. Почти сразу после объявления о разводе певец выпустил новый трек, и поклонники теперь гадают, кто же вдохновил исполнителя на эту песню.