Аничкин усомнился в жизнеспособности экономики Прибалтики без партнеров из России

Санкт-Петербург, 14 июля. Прибалтийские страны в экономическом плане очень зависимы от России, поэтому их перспективы без партнеров из РФ представляются крайне туманными, считает заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин.

При этом, по его мнению, несмотря на последовательную антироссийскую политику этих стран, объявлять им экономическую блокаду не стоит.

«Политика прибалтийских государств крайне своеобразна. Они последовательны во всех своих действиях против России, но нам надо вести себя совершенно адекватно: нужно ответное действие. Экономика Прибалтики очень зависима всегда была от России, и сейчас я не представляю, как они смогут без российских партнеров обходиться», — подчеркнул эксперт в ходе дискуссии на тему «Защита Родины. Нужно ли вводить санкции против бизнеса русофобов, и какая кара должна ждать врагов России» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Аничкин считает, что ответные меры Москвы на действия Прибалтики должны политическими, а радикальных решений лучше не принимать.

Напомним, 30 июня Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии принял решение запретить трансляцию семи каналов, которые входят в структуру RT (Russia Today).