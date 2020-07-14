Ученые объяснили, почему не стоит отказываться от употребления мяса

Москва, 14 июля. Белки животного происхождения лучше укрепляют мышцы, чем растительные. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона. Об этом пишет издание Daily Mail.

Ученые провели масштабное исследование, в рамках которого сравнивались преимущества и недостатки мясоедения, а также растительных диет. Специалисты пришли к выводу, что животные белки заметно выигрывают у растительных в вопросе формирования и укрепления мышц. К изучению данного вопроса ученых подтолкнуло стремительно увеличивающееся число вегетарианцев в мире. Исследователи объяснили, что стоит включить в свой рацион, если вы отказались от мяса.

«Нужно употреблять гораздо больше бобовых, зерновых, а также других растительных продуктов, чтобы получить тот же объем необходимых для человеческого организма веществ, который обеспечивается обычными порциями мяса, молока и яиц», — говорят ученые.

Подчеркивается, что растительные диеты позволяют сохранить природу, но их польза для человеческого организма находится под большим вопросом. Отмечается, что с возрастом человеку нужно все больше белка для поддержания мышц в нормальном состоянии, передает Planet Today.