Ефремов задумался сменить адвоката в деле о ДТП

Москва, 14 июля. В деле заслуженного артиста России Михаила Ефремова грядет судьбоносный поворот — актер задумался о смене адвоката в деле о ДТП в центре Москвы, сообщили источники Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ».

По информации канала, актер рассматривает возможность отказаться от услуг Эльмана Пашаева на стадии рассмотрения дела в суде. Отмечается, что на такие мысли артиста толкнули высказывания юриста на публике.

«Михаил выполняет условия домашнего ареста и отрезан от сети Интернет, поэтому многого из активной деятельности Пашаева он просто не видел. Специально для него скопировали и показали последние выступления Пашаева. Скажем так, Михаил был крайне расстроен от увиденного, и, наконец, всерьез задумался от отказа от услуг Пашаева», — сказал источник.

Отмечается, что изначально представлять интересы 56-летнего актера доложен был мэтр адвокатуры Андрей Тарасов, который защищал бы Ефремова вместе с Петром Хархориным. Но артист постоянно переносил встречу для подписания соглашения.

Дело в том, как пишет канал, Ефремов прислушался к мнению своего друга, актера Никиты Высоцкого, который посоветовал ему Пашаева как человека с большими связями.

В начале июня в центре Москвы произошло ДТП с участием Ефремова. Иномарка артиста вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого погиб через несколько часов после аварии в больнице, пишет Deita.ru.

Семья погибшего не собирается идти на мировую и требует справедливого наказания для заслуженного артиста, указало «Утро.ру». Солидарны с родственниками жертвы аварии многие эксперты, в частности, комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Ефремов должен «должен сидеть в тюрьме, потому что он убийца».