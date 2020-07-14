Солнцев откровенно рассказал о зависимости Бузовой после «пьяного» шоу

Москва, 14 июля. Шоумен Рустам Солнцев отреагировал на скандал с популярной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, которая вышла в эфир шоу «Дом-2» пьяной.

Ольга Бузова угодила в громкий скандал. В Сети опубликовали кадры, на которых телеведущая реалити-шоу «Дом-2» сидит на лобном месте, но с трудом разговаривает. Оказывается, певица выпила горячительных напитков перед тем, как появиться перед камерами. Поклонники звезды возмутились подобным поведением кумира и посчитали его недостойным и неадекватным. Сама Ольга Бузова позже решила обратиться к фанатам после скандального эфира.

Она подтвердила, что, действительно, выпила. Певица отметила, что у нее было 16 лет трезвых эфиров, а тут она решила «расслабиться с подружками».

«Понедельник — день тяжелый, приходят новые ребята. Но прошлый понедельник для меня не был тяжелым. У меня было классное настроение, встретилась с подружками, немножко расслабилась и позволила себе раз в 16 лет выйти на лобное место с ярким блеском в глазах», — покаялась Бузова.

Рустам Солнцев отреагировал на скандал. Видео «пьяного» эфира шоумен выложил в своем профиле в социальной сети Instagram. Он обратился к фанатам звезды и шоу, заметив, что ситуация вполне логичная, а «Дом-2» берет новые высоты».

«Хотя, может, зависимость женщины стала настолько сильна, что лезет в сюжеты. Ничего хорошего тут нет в любом случае», — откровенно рассказал шоумен.

Подписчики Солнцева попросили его обратиться к Бузовой и рассказать, что они думают насчет ее «пьяных» эфиров. Многие недоумевали, почему певицу в таком состоянии пустили в эфир. Однако есть и те, кто поддержал Бузову.