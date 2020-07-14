Россияне начали массово откладывать срок получения пенсии

Москва, 14 июля. С каждым годом число россиян, которые решили отложить получение пенсии, растет. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

Согласно данным ПФР, в 2016 году заявлений о переносе срока получения пенсии было 18,1 тысячи, в 2017 — 25,4 тысячи, 2018 — 30,5 тысячи, 2019 — 32,2 тысячи.

В соответствии с федеральным законом «О страховых пенсиях», граждане, достигшие пенсионного возраста, могут добровольно отказаться от пенсии на срок до 10 лет. Добровольный отказ дает возможность увеличить размер выплаты в последующие годы на определенный коэффициент. При этом прирост будет как к фиксированной выплате, так и к страховой, указало «Утро.ру».

«Если гражданин обратится за назначением пенсии через пять лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата будет увеличена на коэффициент 1,36, а страховая пенсия — на 1,45», — пишет News.ru.

Ранее правительство РФ выступило с инициативой повысить пенсии ряду россиян с 1 октября. В частности, повышение коснется россиян, которые до выхода на заслуженный отдых работали в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ, а также некоторых сотрудников Министерства внутренних дел РФ.