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Политолог: Нападки США на КНР связаны со страхом потерять глобальное доминирование

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Нападки США на КНР связаны со страхом потерять глобальное доминирование

В США понимают, что могут оказаться выброшенными из мировой политики, считает политический аналитик Роман Романов. Таким образом эксперт прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон откажет Пекину в претензиях на территории Южно-Китайского моря.

Помпео утверждает, что Белый дом намерен сохранить мир и стабильность в регионе, поэтому и пытается «противостоять попыткам использовать принуждение или силу для урегулирования споров».

«Мир не позволит Пекину использовать Южно-Китайское море, чтобы построить морскую империю. Америка стоит рядом со своими партнерами из стран Юго-Восточной Азии», — говорит представитель США.

По словам госсекретаря, сейчас вместо поддержания мира и стабильности в регионе Пекин «запугивает» другие страны. В свою очередь представители посольства КНР в США заявили, что такие обвинения неоправданны и все дело в том, что Вашингтон «пытается посеять раздор» между странами региона, а сам Китай всего лишь отстаивает свои интересы и морские права.

Майк Помпео

Комментируя заявление Помпео, политический аналитик интернет-издания Politrussia Романов Роман в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что причина нападок США на КНР кроется в страхе потерять глобальное доминирование.

«Помпео сам сказал, что США не допустят возможности Китаю построить морскую империю, а кто сейчас является глобальной морской империей? Только США, других нет. Вашингтон пытается удержать свою монополию на гегемонию, он прекрасно понимает, что современный Китай благодаря своей экономической политике, которую он вел в 90-е, 00-е и 10-е годы, сейчас претендует на то, чтобы создать довольно существенную, сильную, политическую и военную державу. И в первую очередь экспансия Китая, с точки зрения политики, начнется не где-то на американском континенте, не в Евросоюзе, а в своем регионе. Поэтому США пытаются ограничить развитие КНР и возможности доминирования в регионе», — говорит эксперт.

Для противостояния с Пекином США будут использовать любую возможность и в первую очередь политически давить на КНР при помощи своих союзников в регионе — Южной Кореи и Японии. В Вашингтоне прекрасно понимают, если уступят свое место, «потеряют трон», его может занять Китай, который впоследствии будет вмешиваться и во внутренние дела Соединенных Штатов Америки.

Корабль ВМС НОАК

«В 2016 году, когда Трамп только занимал Белый дом, вся дискуссия шла вокруг экономики, вокруг того, что КНР ведет не очень правильные торговые отношения с США, демпингуют на рынке США, из-за чего страдает экономика Соединенных Штатов. Я еще в 2016 году говорил, что дело не в экономике, а в глобальной конкуренции, и сейчас все это вышло на большой уровень — перед нами конкуренция великих держав. США боятся потерять свою глобальную монополию, боятся быть вытесненными на край или на периферию глобальной политики, остаться вторичной державой, в то время, как в Европе и Азии будут править абсолютно другие силы. Что сегодня происходит с США — они теряют контроль над союзниками на Ближнем Востоке. Турция давно плюет на решения США, на любые претензии. Что происходит с современной Россией, которая когда-то раньше была под Соединенными Штатами? Мы создаем новую Конституцию, новое, суверенное и независимое государство, которое опирается на свои внешнеполитические и национальные интересы», — продолжает Романов.

Китай в свою очередь превращается в сверхдержаву с первой экономикой мира, и в Белом доме это прекрасно понимают. И если США не начнут жестче действовать сейчас, они рискуют быть выброшенными из глобальной политики.

ВМС США

«Мы уже видели экономическое противостояние, сейчас же начало политического противостояния (санкции, спровоцированные не экономическими, а политическими причинами. — Прим. ФАН). И в ближайшее время мы увидим, как флот США будет пытаться противодействовать флоту КНР в Японском, Корейском или Южно-Китайском морях. Этот конфликт рано или поздно должен будет как-то решиться, кто-то должен будет пойти на уступки, и, как мне кажется, Китаю совершенно нет резона делать эти самые уступки, поскольку он играет рядом со своими границами, со своей зоной национального интереса. И здесь либо США удаляются, либо играют прямо на китайской территории», — заключил Роман Романов.

Напомним, 4 июля США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море, чтобы провести учения военно-морских сил. Тогда отмечалось, что их цель — дать «недвусмысленный сигнал» партнерам и союзникам Вашингтона, что они привержены региональной безопасности и стабильности.

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