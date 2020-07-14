Политолог: Нападки США на КНР связаны со страхом потерять глобальное доминирование

В США понимают, что могут оказаться выброшенными из мировой политики, считает политический аналитик Роман Романов. Таким образом эксперт прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон откажет Пекину в претензиях на территории Южно-Китайского моря.

Помпео утверждает, что Белый дом намерен сохранить мир и стабильность в регионе, поэтому и пытается «противостоять попыткам использовать принуждение или силу для урегулирования споров».

«Мир не позволит Пекину использовать Южно-Китайское море, чтобы построить морскую империю. Америка стоит рядом со своими партнерами из стран Юго-Восточной Азии», — говорит представитель США.

По словам госсекретаря, сейчас вместо поддержания мира и стабильности в регионе Пекин «запугивает» другие страны. В свою очередь представители посольства КНР в США заявили, что такие обвинения неоправданны и все дело в том, что Вашингтон «пытается посеять раздор» между странами региона, а сам Китай всего лишь отстаивает свои интересы и морские права.

Комментируя заявление Помпео, политический аналитик интернет-издания Politrussia Романов Роман в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что причина нападок США на КНР кроется в страхе потерять глобальное доминирование.

«Помпео сам сказал, что США не допустят возможности Китаю построить морскую империю, а кто сейчас является глобальной морской империей? Только США, других нет. Вашингтон пытается удержать свою монополию на гегемонию, он прекрасно понимает, что современный Китай благодаря своей экономической политике, которую он вел в 90-е, 00-е и 10-е годы, сейчас претендует на то, чтобы создать довольно существенную, сильную, политическую и военную державу. И в первую очередь экспансия Китая, с точки зрения политики, начнется не где-то на американском континенте, не в Евросоюзе, а в своем регионе. Поэтому США пытаются ограничить развитие КНР и возможности доминирования в регионе», — говорит эксперт.

Для противостояния с Пекином США будут использовать любую возможность и в первую очередь политически давить на КНР при помощи своих союзников в регионе — Южной Кореи и Японии. В Вашингтоне прекрасно понимают, если уступят свое место, «потеряют трон», его может занять Китай, который впоследствии будет вмешиваться и во внутренние дела Соединенных Штатов Америки.

«В 2016 году, когда Трамп только занимал Белый дом, вся дискуссия шла вокруг экономики, вокруг того, что КНР ведет не очень правильные торговые отношения с США, демпингуют на рынке США, из-за чего страдает экономика Соединенных Штатов. Я еще в 2016 году говорил, что дело не в экономике, а в глобальной конкуренции, и сейчас все это вышло на большой уровень — перед нами конкуренция великих держав. США боятся потерять свою глобальную монополию, боятся быть вытесненными на край или на периферию глобальной политики, остаться вторичной державой, в то время, как в Европе и Азии будут править абсолютно другие силы. Что сегодня происходит с США — они теряют контроль над союзниками на Ближнем Востоке. Турция давно плюет на решения США, на любые претензии. Что происходит с современной Россией, которая когда-то раньше была под Соединенными Штатами? Мы создаем новую Конституцию, новое, суверенное и независимое государство, которое опирается на свои внешнеполитические и национальные интересы», — продолжает Романов.

Китай в свою очередь превращается в сверхдержаву с первой экономикой мира, и в Белом доме это прекрасно понимают. И если США не начнут жестче действовать сейчас, они рискуют быть выброшенными из глобальной политики.

«Мы уже видели экономическое противостояние, сейчас же начало политического противостояния (санкции, спровоцированные не экономическими, а политическими причинами. — Прим. ФАН). И в ближайшее время мы увидим, как флот США будет пытаться противодействовать флоту КНР в Японском, Корейском или Южно-Китайском морях. Этот конфликт рано или поздно должен будет как-то решиться, кто-то должен будет пойти на уступки, и, как мне кажется, Китаю совершенно нет резона делать эти самые уступки, поскольку он играет рядом со своими границами, со своей зоной национального интереса. И здесь либо США удаляются, либо играют прямо на китайской территории», — заключил Роман Романов.

Напомним, 4 июля США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море, чтобы провести учения военно-морских сил. Тогда отмечалось, что их цель — дать «недвусмысленный сигнал» партнерам и союзникам Вашингтона, что они привержены региональной безопасности и стабильности.