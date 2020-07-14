Асмус показала редкое фото с родителями

Москва, 14 июля. Кристина Асмус опубликовала трогательное селфи со своими родителями. Подписчики звезды предположили, что актриса после расставания с Гариком Харламовым решила найти поддержку у своих самых близких людей.

В описании к фото Кристина ограничилась только одним словом.

«Пэрентс!», — написала она.

Фолловеры в комментариях поспорили, на кого больше похожа Асмус. Кому-то показалось, что Кристина — просто копия отца. Кому-то, что актриса все-таки больше «мамина дочка».

«Теперь понятно, кто спас Крис от депрессии», «Прекрасные родители! Очень трогательно!», «Я рада, что вы смогли помириться с родителями. Так здорово, когда они живы и рядом», — написали поклонники Асмус.

Напомним, Кристина и комик Гарик Харламов были в браке 8 лет, у них есть дочь. Почти месяц назад пара неожиданно заявила о своем расставании. При этом оба не назвали причину, которая подтолкнула их к разводу. Из-за этого в Сети появилось много слухов. Харламов постоянно высмеивает их в своем Instagram, а Кристина никак не реагирует.

Расставание Асмус и Харламова комментировали и анализировали даже гадалки, экстрасенсы и хироманты. Так, по мнению астролога Дмитрия Ермолаева, причиной их развода стала карьера, которая для пары оказалась важнее семейной жизни. Эксперт считает, что буквально полтора года назад они еще могли спасти свои отношения, но не стали этого делать.