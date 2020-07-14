Клинцевич объяснил, как именно может меняться территория России после принятия поправок

Неприкосновенность границ нашей страны — это важнейшая скрепа, которая была отображена в принятых 1 июля на всенародном голосовании поправках к Конституции. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что Госдума на заседании 14 июля обсудила в первом чтении законопроект, приравнивающий к экстремизму попытки посягательства на территориальную целостность России. Новым законом, в частности, будет предусмотрено серьезное наказание для лиц, призывающих к отчуждению части земель нашей страны.

«За подобное нужно карать максимально строго, — убежден Клинцевич. — Напомню, что предыдущая редакция Основного закона (образца 1993 года) была написана на волне «демократических преобразований» и под четким контролем представителей американских спецслужб. Тогда в конституцию были заложены идеологемы, которые могли — и должны были! — быть использованы в качестве оправдания для разрушения нашей страны. Поправки, принятые по результатам волеизъявления граждан РФ 1 июля, исправили их, и теперь Государственная дума и Совет Федерации имеют возможность принять на их основе закон о нерушимости наших границ».

Сенатор убежден, что благодаря новым законам Россия в территориальном отношении отныне будет только увеличиваться или, в худшем случае, оставаться такой, какая она есть. Уменьшению нашей страны в размерах был поставлен надежный заслон.

«Таким образом, любые разговоры, призванные возбудить сомнительные дискуссии об истинной государственной принадлежности Калининградской, Псковской и Оренбургской областей, Курильских островов и уж тем более крымского полуострова, окажутся бесполезны, — считает парламентарий. — А деятельность организаций-иностранных агентов, направленная на подрыв территориальной целостности РФ, станет крайне обременительной, а то и вовсе невозможной. Крым наш навсегда!».

Собеседник ФАН отметил, что раньше с экстремистскими призывами отделить «кусок» от Российской Федерации государство никак не боролось.

«У нас же свобода слова, — объяснил Клинцевич. — Которой, кстати, не было ни в одной стране мира — нигде журналистам не позволяют заниматься демагогией, противоречащей государственным интересам. А у нас это поощрялось! Притом нам навязывали это, требовали! В итоге из-за этой свободы слова у нас разрушались целые общественные институты, и наносился вред православной церкви».

Сенатор отметил, что именно благодаря бесконтрольной прессе в умы молодых людей, в силу своей незрелости особенно подверженных влиянию деструктивных политических сил, закладывается мысль о необходимости «расчленить Россию».