Санкт-Петербург, 14 июля. Депутат Госдумы Евгений Марченко призвал Москву отвечать на антироссийскую политику Запада.

Во вторник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир на тему «Защита Родины. Нужно ли вводить санкции против бизнеса русофобов, и какая кара должна ждать врагов России». Политологи, государственные деятели обсудили, должна ли Москва более решительно давать отпор недоброжелателям и запрещать бизнес в РФ для русофобов. Эксперты также ответили на ряд других вопросов.

Российский государственный и политический деятель, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко объяснил, почему российская сторона отчасти мягко реагирует на антироссийскую политику Запада.

«На мой взгляд, где-то не хватает политической воли, чтобы все это прекратить. Недавно обсуждали ситуацию с Литвой: они запретили вещание Russia Today, и в ответ предполагалось прекратить работу литовского бизнеса на территории РФ. Это не только ответные меры на запрет, но ведь через ту же Литву выводят деньги из России: незаконные операции по обналичиванию идут через прибалтийские банки. Это надо прекращать», — передает Федеральное агентство новостей слова Марченко.

Он также заявил о необходимости отвечать на политику Запада, который ведет против России информационную войну и накладывает на нее санкции.