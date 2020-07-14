Дубовицкая откровенно рассказала о своих чувствах к Задорнову

Москва, 14 июля. Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая откровенно рассказала в эфире программы «Судьба человека» о своих чувствах к Михаилу Задорнову.

Знаменитость не скрывает, что испытывала симпатию к Задорнову, и он отвечал ей взаимностью. Когда ведущий программы Борис Корчевников зачитал слова юмориста о поцелуе «с Регинкой», Дубовицкая засмущалась.

«Я был женат, а она замужем. Но у нас сильные романтические симпатии», — приводит слова Задорнова Корчевников.

Говоря об «одноразовом поцелуе» с Задорновым, Дубовицкая заверила, что покойный артист приврал. При этом ведущая отметила, что была бы рада поцелую с юмористом.

«Симпатии были 100%. Мишка был своеобразный человек, но с ним скучно не бывало. <…> Я просто подумала, что если бы поцеловал, то, может, я пропустила чего-то, может, судьба по-другому сложилась. Не знаю», — сказала телеведущая.

Ранее Дубовицкая прокомментировала слухи о романе с участником «Аншлага», юмористом Владимиром Винокуром. Звезд женили не только поклонники, но и коллеги. Как оказалось, все это были лишь слухи — Дубовицкая заверила, что никаких романтических отношений у нее с народным артистом не было.