США в условиях пандемии продемонстрировали всему миру свой эгоизм

Москва, 14 июля. Соединенные Штаты Америки в очередной раз продемонстрировали свой эгоизм, объявив о выходе из Всемирной организации здравоохранения на волне распространения в мире эпидемии коронавируса, которое во многих странах пока не удается взять под контроль. Об этом во вторник, 14 июля, пишет китайское ежедневное общественно-политическое издание «Жэньминь жибао».

Газета отметила, что Америка не первый раз в одностороннем порядке выходит из международных соглашений и организаций. По мнению журналистов, прекращение ее членства в ВОЗ негативно скажется и на международном сообществе, и на самих США.

«США, считаясь в настоящий момент крупнейшей страной, своими действиями по выходу из ВОЗ существенно нарушат основу международного порядка, созданного после Второй мировой войны, что только увеличит неопределенность в мире», — пишет автор материала.

Соединенные Штаты с момента подписания странами-участницами «Устава Всемирной организации здравоохранения» 21 июня 1948 года, оставались самым крупным спонсором ВОЗ, однако их весомый вклад, также, как и финансирование других международных организаций, нельзя считать исключительно благотворительностью. Таким образом Штаты выстраивали свою дипломатическую стратегию. Теперь же, когда развивающиеся государства требуют усиления своего права голоса в международных организациях, США теряют привычное им абсолютное право контроля, и, возможно, именно это является причиной их выхода оттуда, рассуждает автор статьи.

«Господство США над международными организациями в корне своем нарушило основные правила международных отношений и тенденцию к их демократизации. Повышение права голоса у новых индустриальных и развивающихся стран соответствует основному требованию международной справедливости, что является общемировой тенденцией», — говорится в материале.

Сам факт одностороннего выхода США из главной международной организации в области здравоохранения в тот момент, когда мир нуждается в особой сплоченности, является серьезным ударом по усилиям мирового сообщества в борьбе с пандемией, а значит, ослабляет то международное влияние, которым ранее пользовался Вашингтон. С критикой этого шага выступают не только за пределами США, но и внутри Америки.

Так, например, член палаты представителей Конгресса США Эрик Сволвелл назвал выход страны из ВОЗ в условиях масштабного кризиса общественного здравоохранения саморазрушением и безрассудным решением, отметив, что наиболее сильно от этого шага пострадают сами американцы.

В то же время, глава иностранного комитета Палаты представителей США, демократ Элиот Энгель заявил, что Вашингтон потеряет статус глобального лидера, если перестанет финансировать ВОЗ.

«Факт остается фактом: попытка превратить международные организации в инструмент для гегемонии США в конечном счете навредит общим интересам американцев и международного сообщества», — отмечает автор.

Нынешний кризис общественного здравоохранения стал самым сильным со времен Второй мировой войны и перед его лицом международному сообществу необходим действенный, отлаженный механизм, каким и является Всемирная организация здравоохранения.