Экономист рассказал о ситуации на рынке криптовалют во время пандемии COVID–19

Рынок криптовалют становится более устойчивым и регулируемым. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

— Что происходит с рынком криптовалют?

— Во втором квартале наблюдалось подорожание главной криптовалюты — Bitcoin — на 42% со времени масштабной распродажи 12 марта 2020 года, которая вошла в историю крипторынка как «кровавый четверг». Вслед за Bitcoin поднялись в цене и другие альткоины. Абсолютным лидером в этом процессе стал токен ЕТН, который увеличился в цене на 70% с последней мартовской распродажи.

Растут в цене токены ADA, NEO и другие. Сегодня мы также видим растущее доминирование альткоинов с низкой капитализацией. Ежедневно на рынке появляются десятки новых монет, которые быстро развиваются. Часть из них оказывается в итоге нежизнеспособными, а остальная часть — она значительно меньше — успешно завоевывает рынок. Примером такого альткоина может стать токен COMB, который является основным платежным средством DeFi-проекта Compound. За несколько недель токен вырос практически на 50% и сегодня его стоимость превышает 200 долларов за штуку. Это яркий пример того, как новые криптовалюты могут вытеснять с рынка токены или топ-10, или топ-20. И я считаю, что эта тенденция будет продолжаться.

Также сегодня страны обеспокоены вопросом регулирования оборота криптовалюты. К примеру, на ближайшем саммите G20, который пройдет уже в ноябре текущего года в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде — будет презентован проект политики по контролю за криптовалютами. Фактически это означает, что мир готов принять цифровые валюты в качестве платежного средства, а не только инвестиционного актива. И это на самом деле огромное достижение.

— Как ведет себя рынок во время пандемии?

— На протяжении пандемии криптовалюты вели себя по-разному. Во-первых, точно можно сказать, что стоимость криптовалют коррелируется с фондовым индексом S&P500. На протяжении с марта по май наблюдалась стойкая корреляция Bitcoin с этим индексом. Даже масштабной распродаже криптовалют, которая произошла, как я говорил, 12 марта, предшествовало падение индекса S&P500. Всего за несколько часов криптовалюты потеряли 50-70% своей стоимости. Впрочем, тоже самое произошло и с рынком нефти, фондовым и валютным рынками. В период пандемии только рынок золота не только не обвалился, но и резко пошел вверх.

Однако стоит отметить, что криптовалютный рынок восстанавливается быстрее остальных. Если еще в марте цена ВТС упала до 3800 долларов, то уже в мае, в преддверии халвинга (уменьшение в два раза размера вознаграждения майнерам за добавление ими нового блока в блокчейн. — Прим. ФАН), цена монеты достигла 10 тысяч долларов. Восстановилась более чем на 70% с последней распродажи. И это отличный показатель.

Кроме того, пандемия способствовала притоку новых розничных и институциональных инвесторов на рынок. Этот процесс вполне объясним. Многие инвесторы предпочитали вкладывать деньги в «твердые валюты», такие как евро или доллар, а также акции компаний. Когда фондовый и валютный рынки рухнули, ничего не оставалось, как искать новый инвестиционный инструмент, который способен быстро генерировать прибыль. Им стали криптовалюты.

Тенденция инвестирования в криптовалюты не только розничными, но и институциональными инвесторами продолжится. Подтверждением моих слов может стать статистика торгов биткоин-фьючерсами на Чикагской товарной бирже (СМЕ), которая в мае-июне достигла рекордных показателей. Это свидетельствует о том, что криптовалюта — не временное явление. Это устойчивый и популярный инвестиционный инструмент.

— Какой прогноз по Bitcoin до конца лета и года?

— Прогнозировать поведение Bitcoin — дело неблагодарное, так как его цена может меняться несколько раз в неделю из-за влияния различных факторов: технических, экономических, спекулятивных. Сегодня Bitcoin продолжает наращивать цену и торгуется выше отметок в 9200 долларов. Вполне вероятно, что до конца июля Bitcoin все еще будет подниматься и опускаться в цене, словно на американских горках, и будет колебаться в пределах от 8900 до 9500 долларов, но не сможет достигнуть отметки в 10 тысяч долларов.

А вот в августе, скорее всего, ВТС укрепится и сможет дотянуться до рубежа в 10 тысяч. Этому будут способствовать несколько факторов: приближение саммита G20, который фактически утвердит политику контроля за оборотом криптовалют, усиление позиций институциональных инвесторов, а также возможное наступление второй волны коронавируса, которая опять же грозит упадком фондовому и валютному рынкам.