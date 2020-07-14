Политолог Ганжара посоветовал Киеву забыть о новом проекте по «деоккупации» полуострова

Симферополь, 14 июля. Предложение Киева создать платформу по «деоккупации» Крыма является просто имитацией бурной внешнеполитической деятельности, заявил крымский политолог Владислав Ганжара.

«Ни одна платформа не сможет изменить решение крымчан 2014 года – вернуться и жить на своей исторической родине, в России. Никаких переговоров на этот счет быть не может», — подчеркнул он.

По мнению Ганжары, киевским властям следует оставить бессмысленную затею, не поднимать бурю в стакане и сосредоточить внимание на юго-востоке Украины, где вот уже шесть лет не прекращается гражданская война. Эксперт также выразил уверенность, что международное сообщество не выразит поддержки этой идее украинских властей.

«Это станет еще одной провальной внешнеполитической инициативой украинского государства в отношении нашего полуострова», — убежден он.

Ганжара напомнил, что несколько лет назад экс-президент Украины Петр Порошенко уже пытался создать так называемый «клуб друзей деоккупации Крыма», но дальше идеи клуба, дело не пошло.

Политолог отметил, что постепенно отношение к крымскому вопросу в мире меняется и «складывается уж точно не в пользу Украины».

«Киев, как мне видится, все больше остается один на один со своей риторикой о «возвращении Крыма». Поэтому инициатива создания какой-то там платформы никакого воплощения в жизнь не получит», – заключил он в эфире радио Sputnik.

Напомним, Крым воссоединился с РФ после госпереворота на Украине в 2014 году. Киев считает волеизъявление народа нелегитимным и продолжает считать полуостров своей территорией.