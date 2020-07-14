Вирусолог Альштейн предупредил об опасности отдыха за границей

Москва. 14 июля. Отдыхать за границей в этом году опасно в связи с большой вероятностью заболевания COVID-19. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил российский ученый-вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн, комментируя информацию о восьми странах, готовых принять туристов из РФ.

«Я думаю, что это опасно, поскольку существует достаточно большая вероятность заразиться в этих странах коронавирусом, — заявил он. — Некоторые люди пренебрегают этой опасностью, им дороже там загореть, отдохнуть, развлечься. Этому желанию трудно что-то противопоставить. Если речь идет о пожилых людях, то им, конечно, не надо ехать отдыхать за границу. Молодые могут рискнуть».

По мнению собеседника ФАН, в этом году россиянам лучше провести отпуск в РФ. Любителям полежать на пляже ученый предложил отправиться в Крым и в Краснодарский край.

«Провести отпуск лучше в России. Подходят, я думаю, Крым и Краснодарский край. В Крыму особенно и не было эпидемии, там зафиксировано очень мало случаев инфицирования COVID-19», — пояснил Альштейн.

Напомним, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила в ходе брифинга, прошедшего во вторник, 14 июля, что восемь стран, — Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты, — готовы принять на отдых туристов из РФ. При этом по ее словам, пока под вопросом остается возможность авиаперелетов в эти страны.

Пандемия нового китайского коронавируса SARS-Cov-2 началась в декабре 2019 года. Стартовав в Китае, инфекция довольно быстро распространилась практически по всему миру. В связи с этим государства, затронутые пандемией, были вынуждены ввести жесткие ограничительные меры, от которых, в частности, понес большие убытки туристический бизнес.