Поклонники не сразу узнали повзрослевшего сына Анастасии Заворотнюк

Москва, 14 июля. Сын актрисы Анастасии Заворотнюк — Майкл — отметил 13 июля свое 20-летие. Он опубликовал в stories в Instagram фотографию, что является редкостью. Фанаты даже не сразу узнали изменившегося, по их мнению, парня.

Напомним, что у актрисы трое детей, о которых в период борьбы с онкологией она ничего публике не рассказывает. Майкл решил не отмечать шумно свой юбилей, что не удивило его подписчиков. Их он порадовал лишь фотографией в stories, где частично видно его лицо. По мнению фанатов, парень повзрослел.

Старшая дочь Анна также поделилась через stories фотографией, на которой она вместе с Майклом. Подписчики подчеркнули, что сейчас парень стал очень похож на Анастасию Заворотнюк.

Напомним, что три месяца назад Анна также поделилась снимком с братом, признавшись, что раньше она обижала своего родственника. По словам девушки, Майклу часто доставались от нее пинки.

Теперь же отношения совсем другие. Анна подчеркнула, что брат дает ей осознание, что мужское плечо рядом. Она также отметила, что ее брат является интересной личностью.