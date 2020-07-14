Онищенко объяснил, с чем может быть связана вспышка «неизвестной» пневмонии в Казахстане

Заболеваемость пневмонией «неуточненного типа» и смертность в Казахстане резко выросли в июне 2020 года. Всемирная организация здравоохранения отправляет в республику своих экспертов, чтобы выяснить причину происходящего, а в китайских СМИ и вовсе появились пугающие материалы о заболевании.

Что происходит в соседнем государстве и с чем может быть связана вспышка «неизвестной» пневмонии — Федеральное агентство новостей обсудило с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко.

Вспышка «неизвестной» пневмонии в Казахстане

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения направится в Казахстан для выяснения причин роста заболеваемости пневмонией в стране. Об этом сообщила глава представительства ВОЗ в республике Кэролайн Кларинваль.

В Казахстане зафиксировали резкий рост заболеваемости пневмонией. Глава Минздрава страны Алексей Цой сообщил, что в июне 2020 года число зарегистрированных смертей от пневмонии увеличилось в 2,3 раза по сравнению с показателями прошлого года, составив 628 случаев. В июне 2019 года были зафиксированы 274 случая. Рост заболевших в стране продолжается, однако тесты на COVID-19 у пациентов — отрицательные.

«С учетом этой пневмонии разворачиваются все резервные койки. Потому что у нас половина из всех пациентов, которые сейчас есть, страдают пневмонией неуточненного типа. То есть тест на коронавирус у них отрицательный», — сказал Цой на совещании с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Tengrinews.kz.

По словам министра, с 1 по 8 июля в стране были зарегистрированы 56 809 случаев пневмонии. Из них вирусную природу имеют 7348 случаев, бактериальную — 9759.

«И есть вирусные пневмонии неуточненные, которые вот имеют схожие течения с коронавирусной инфекцией, их 39 702», — сказал Алексей Цой.

Как сообщают СМИ, посольство Китая в Казахстане опубликовало заявление на своем сайте с призывом к гражданам проявить бдительность из-за распространения в республике неизвестной пневмонии, уровень смертности от которой якобы значительно выше, чем при коронавирусной инфекции. Минздрав Казахстана информацию о «неизвестной» пневмонии опроверг.

«Информация некоторых китайских СМИ о новой пневмонии в Казахстане не соответствует действительности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Представитель ВОЗ в Казахстане Кэролайн Кларинваль отметила, что группа экспертов организации направится в республику для выявления причин роста заболеваемости пневмонией. Она призвала не делать каких-либо поспешных выводов.

«Я думаю, что пока не надо делать поспешных выводов. Да, с начала июня увеличилось количество случаев пневмонии, и нам поручили разобраться в ситуации. Министерство здравоохранения тоже этим занимается. Эти сообщения привлекли большое внимание со стороны СМИ, но мы, прежде чем делать выводы, должны собрать данные и проанализировать их», — сказала Кларинваль в интервью сайту ООН.

Онищенко: Чем военные вирусологи США занимались в Казахстане?

Причиной роста заболеваемости и смертности от пневмонии в Казахстане могут быть проблемы организации первичного звена здравоохранения. С такой точкой зрения выступил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Установить природу «неуточненной вирусной пневмонии», распространяющейся в республике и похожей на COVID-19, может секвенирование. При этом, по данным китайских исследователей, пока нет информации о серьезном изменении SARS-CoV-2.

«Тут не надо делать никаких предположений. Есть возможность сделать полногеномный сиквенс (прочитать последовательность генетического кода. — Прим. ред.) и четко установить, чем казахский вирус отличается от всех остальных. Но не думаю, что в этом дело. <…> Скорее всего, причиной может быть очень запоздалая реакция политических властей, прежде всего — издержки организации оказания медицинской помощи в Казахстане», — сказал Геннадий Онищенко в комментарии ФАН.

В 90-е годы Казахстан начал реформировать систему оказания медицинской помощи. По мнению Онищенко, изменения пошли не на пользу первичному звену здравоохранения.

«[Экс-президент Казахстана Нурсултан] Назарбаев лет пять-шесть назад сделал резкий поворот в обратную сторону, была принята целая программа по восстановлению первичного звена здравоохранения в Казахстане, но, видимо, не все удалось сделать. Да, проблема внебольничных пневмоний у нас существует — это наша общая беда, и задолго до пандемии у нас было многое сделано», — сказал Геннадий Онищенко.

Ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, власти Казахстана продлили до 2 августа. С 5 июля в стране введен двухнедельный карантин с возможностью его продления. По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в республике превышает 61 тысячу. Геннадий Онищенко считает, что рост заболеваемости в стране может быть связан с запоздалой, по мнению парламентария, реакцией на пандемию со стороны властей.

Говоря о распространении «неизвестной пневмонии» в республике, Онищенко также напомнил, что в Алматы действует профинансированная США лаборатория.

«В этой связи я бы еще раз напомнил, что на территории Казахстана находится военно-биологическая база армии США. Она построена в одном из крупнейших городов-миллионников, Алматы, на территории бывшего Среднеазиатского противочумного института. Эту ситуацию (с заболеваемостью в Казахстане. — Прим. ред.) надо использовать, чтобы еще раз вернуться к вопросу: а чем же они, военные вирусологи США, там занимались? Это база с высочайшим уровнем биологической защиты. Там работать можно с любыми вирусами, даже самыми опасными», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Речь идет центральной референс-лаборатории в Алматы, которая расположена на территории научного центра карантинных и зоонозных инфекций (КНЦКЗИ) имени Масгута Айкимбаева. Как писал Informburo.kz, постройка лаборатории полностью профинансирована США. Казахстан и Соединенные Штаты договорились о строительстве учреждения, где будут работать с опаснейшими патогенами, 13 декабря 1993 года. В 2018 году, во время вспышки менингита в республике, лабораторию подозревали в якобы утечке вирусов.