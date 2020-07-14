В Сети сравнивают Энн Хэтэуэй 2003 и 2020 года

Вашингтон, 14 июля. Пользователи Сети обсуждают изменения во внешности голливудской актрисы и звезды киноленты «Дьявол носит Prada» Энн Хэтэуэй за последние 17 лет. Кто-то удивляется ее сохранившейся молодости, кто-то выискивает в лице следы пластических операций.

Фото Энн 2003 и 2020 года появилось на Instagram-аккаунте sravnyte. 37-летняя актриса Энн Хэтэуэй за свою довольно долгую картеру в Голливуде уже может похвастаться премиями «Золотой глобус», «Эмми», Премии Гильдии киноактеров США и «BAFTA», также артистка получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Отверженные».

Ее карьерный взлет начался с полюбившейся многим киноленты «Как стать принцессой» и не снижает оборотов до сих пор. На днях Instagram-аккаунт sravnyte, освещающий темы шоу-бизнеса, предложил подписчикам сравнить фото Энн в начале карьеры (2003 год) и сейчас.

Многие пришли в восторг от того, что Хэтэуэй как будто совершенно не изменилась за 17 лет. Критически настроенные комментаторы же пытаются понять, что звезда изменила в себе за эти годы и какие процедуры помогли ей сохранить молодость и красоту. Преданные фанаты Энн убеждены, что «плоды пластики» на самом деле просто эффект от грамотного макияжа, и звезда ничего с собой не делала.

«Сколько ей лет? Вообще не изменилась с 2003 года», — выразила мнение подписчица. «Что-то произошло с носом и губами», — поделилась предположением другая. «Молодильные яблоки ест?», — пошутил фолловер.

Напомним, что помимо «Как стать принцессой», актриса снялась в нашумевшей киноленте о приключениях Бэтмена «Темный рыцарь: возрождение легенды», «Дьявол носит Prada», «Война невест», «Интерстеллар» и других.