Российские специалисты разработали семейство бронеавтомобилей «Стрела»

Москва, 14 июля. «Военно-промышленная компания» в инициативном порядке разработала новое семейство автомобилей для российских силовых структур. Отличительными особенностями новинки являются ее небольшой вес и возможность воздушной переброски.

Согласно имеющейся информации, на данный момент уже был построен первый экспериментальный образец нового автомобиля. Его масса составляет всего 4,7 тонны, что делает его вполне «летающим» — для перевозки новой машины можно будет использовать внешнюю подвеску вертолета Ми-8.

«На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет», — заметил глава ООО «ВПК» Александр Красовицкий.

По словам представителя компании, «Стрела» может быть использована для перевозки военнослужащих и грузов с обеспечением достаточного уровня бронезащиты. Корпус машины имеет баллистическую защиту второго класса, что позволяет ему выдержать попадание пуль с термоупрочненным сердечником, выпущенных из российских автоматов. Не пробьет защиту и выстрел из СВД, если был использован стандартный «небронебойный» патрон. Бронеавтомобиль обеспечивает надежную защиту и от мин. Машина сохранит жизни экипажа даже в том случае, если под колесом сдетонирует взрывное устройство мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте.

Автомобиль может развивать скорость до 155 километров в час и вмещать до восьми человек. Высокие характеристики позволяют применять «Стрелу» и в качестве командирской машины. Стоит отметить, что 100% комплектующих для новинки будут производиться на территории России.

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