Певица Натали опубликовала архивные фото 20-летней давности

Москва, 14 июля. Исполнительница популярных хитов «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина!» певица Натали нередко делится с поклонниками архивными фотоснимками. Недавно артистка показала, как выглядела 20 лет назад. Соответствующие фото появились в личном аккаунте Натали в Instagram.

«Видели ли вы меня такой?» — поинтересовалась звезда.

На снимках певица позирует в модном в то время ярком макияже и с прической с двухцветным окрашиванием. Натали также сообщила некоторые детали о том, в какое время были сделаны эти фотоснимки и кто запечатлен на них.

«Алексей Остудин и Глеб Самойлов. Живем вместе в поезде, едем, гастролируем по стране осенью 1999 года…» — подписала фото артистка.

Поклонники Натали тут же стали ностальгировать по тем временам, когда из каждого магнитофона и на каждой дискотеке звучал всеми любимый хит «Ветер с моря дул», а певица была гостьей почти каждого музыкального фестиваля.

«Да, примерно хитовое время песен «Черепашка», «Считалочка», «Ветер с моря дул» и так далее», — написала поклонница.

«Любимая Натали! Мне очень-очень понравилось! Спасибо огромное за чудесные душевные фотографии. Твои прекрасные душевные песни и музыка, благодарю», — восторгается еще один фанат.

«Сейчас выглядишь моложе, чем тогда. Но это лишь из-за окрашивания и косметики. Ну и мода же была раньше, но ведь всем нравилось, и тогда мы считали это пиком популярности. Но времена идут, все меняется, и любимая наша Натали хорошеет с каждым годом», — поделился мнением комментатор.

Но были среди подписчиков и критики. Некоторым показалось, что раньше Натали выглядела, наоборот, лучше, чем сейчас. Кому-то совершенно не понравились модные решения молодой Натали.

«Сейчас вы слишком худая, но вот тогда вы были супер! По моим понятиям о прекрасном», — поделился мнением подписчик.