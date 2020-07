Певица Натали опубликовала архивные фото 20-летней давности

Видели ли вы меня такой? 1999 . На фото 2 и 3- Алексей Остудин и Глеб Самойлов. Живём вместе в поезде ,едем,гастролируем по стране осенью 1999 года... #натали #захотелаипокрасилась #остудин #глебсамойлов #хорошегонастроения

