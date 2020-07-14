Рудковская отреагировала на новый пост Дакоты после ее «изгнания» из конкурса

Москва, 14 июля. Музыкальный продюсер Яна Рудковская прокомментировала скандальную историю, связанную с розыгрышем люксовых сумок, в котором должна была принять участие певица Рита Дакота.

На днях стало известно о ссоре между Рудковской и Дакотой из-за конкурса среди блогеров с розыгрышем люксовых сумок. Дакота сделала фото с аксессуарами бренда, что не понравилось продюсеру. Знаменитость, как утверждает певица, унизила ее, заявив, что та выглядит «дешмански».

Рудковская, выдержав небольшую паузу, высказалась о ситуации. Она обвинила исполнительницу в хайпе и заявила, что та «строит из себя жертву». По словам менеджера Димы Билана, Дакоту никто из конкурса не выгонял: «человек сам пожелал покинуть круг, правда, далеко не сразу, а на следующий день, когда к ней пришло 150 тысяч подписчиков».

«Из-за просьбы поменять фото, она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают, как все было, поливают грязью меня, участников круга, а заказные боты обрушают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты. Я молчала, так как не думала, что все дойдет до такого абсурда. Но это случилось», — написала в Instagram 45-летняя звезда.

Рудковская подчеркнула, что выступает против любого классового разделения людей, ущемления прав и дискриминации. После чего знаменитость напрямую обратилась к исполнительнице, задав ей несколько вопросов.