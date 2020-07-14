Гимнастка Солдатова показала феноменальные возможности своего тела

Москва, 14 июля. Российская гимнастка и чемпионка многих международных спортивных конкурсов Александра Солдатова нередко делится с поклонниками фотоснимками своих профессиональных достижений. Недавно 22-летняя звезда спорта опубликовала карусель снимков на личной странице в социальной сети Instagram, предложив фанатам выбрать самое лучшее по их мнению.

На фото девушка показывает несколько сложнейших гимнастических позиций. Несмотря на непростое «па», Солдатова изображает его будто с легкостью – на одном из снимков гимнастка широко улыбается и выглядит совершенно расслабленной.

Подписчики гимнастки так и не смогли выбрать, какое из фото им нравится больше всего, по их мнению, девушка на всех выглядит замечательно. Кого-то новая публикация Солдатовой даже развеселила.

«Не поймешь этих гимнасток, где голова… где ноги», — шутит подписчик Александры.

«Иногда мне кажется, что у тебя вообще нету костей», — говорит другой.

«Везде красотка!», — резюмировала поклонница гимнастки.

«Просто шедевр и гимн этому виду спорта, какая грация, какая красота линий, какая фантастическая гибкость, ну и ваше прелестное лицо», — восторгается комментатор.

Среди поклонников Солдатовой, как оказалось, много иностранных подписчиков, которые просто в восторге от возможностей гимнастки. Многие выражали сожаление, что она не показала видео своих тренировок, которое, по их мнению, выглядело бы еще более эффектно и интересно.