Муцениеце впервые отреагировала на отдых детей с новой любовницей Прилучного

Москва, 14 июля. Актриса Агата Муцениеце ответила на вопрос фанатки об отдыхе, который дети звезды провели с отцом и его новой возлюбленной. Ранее Павла Прилучного засняли в Крыму вместе с наследниками и звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

Ранее Агата Муцениеце сообщила, что отпустила детей вместе с бывшим супругом на отдых в Крым. Однако на курорте Прилучный в очередной раз попал в объективы фотокамер. На опубликованных в СМИ снимках он был запечатлен и с детьми, и с новой любовницей Мирославой Карпович.

Многочисленные фанаты Муцениеце задались вопросом, как ответственная мать могла отпустить дочь и сына с новой пассией бывшего супруга. Также они отметили, что Карпович пыталась проводить время с наследниками Прилучного и даже занять место их мамы.

Долгое время Муцениеце отмалчивалась, ходя вопросы о произошедшем задавали ей регулярно. Наконец, звезда сдалась и написала ответ одной из подписчиц, которая заявила, что подобная поезда на курорт может сломать психику детям.

«Я отпускала только с папой», — сообщила актриса.

Как выяснилось, Муцениеце была не в курсе планов Прилучного взять с собой Карпович. Стоит сказать, что появление девушки в компании актера и его детей в Крыму вызвало негодование не только у подписчиков, но и у известного блогера Елены Миро.