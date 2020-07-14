Дорохин предупредил украинских политиков об экстрадиции в РФ за призывы «вернуть» Крым

Российские суды должны выносить заочный приговор людям, покусившимся на территориальную целостность страны. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Такова была его реакция на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что украинских политиков, которые призывают к отчуждению различных территорий Российской Федерации, ждет уголовная ответственность.

«Это повлечет наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну. С другой стороны, это вопросы, которые и в дальнейшем будут также предъявлены. Поэтому многие горячие головы, возможно, их остудят после того, как мы примем нормы закона. И они поймут, что это очень серьезно наказывается», — пояснил Володин.

По его словам, все политики, которые призывают «вернуть» Крым, после принятия соответствующего законопроекта попадают под уголовную ответственность. Он утверждает, что речь идет особенно об Украине, Прибалтике и США, в которых чиновники и парламентарии часто требуют отчуждения территории России.

С правильностью данной законодательной инициативы согласился главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Я к ней отношусь исключительно положительно. Люди, которые хотят покуситься на территориальную целостность РФ из числа зарубежных политиков, должны понимать, что за это будет наказание, и деяние будет уголовно преследоваться в России», — отметил Коротченко в комментарии ФАН.

При этом россиян не будет интересовать, насколько уменьшилось число людей, которые делают такие заявления, говорит военный эксперт.

«Мы вносим изменение в закон не для того, чтобы вести какую-то статистику. Поэтому пускай суды выносят заочные приговоры, а затем необходимо ловить и доставлять таких политиков куда-нибудь на лесоповал или в колонию строгого режима для отбывания наказания. Нам будут нужны прецеденты. Все граждане будут с нетерпением ждать практических результатов данного закона, а именно вынесенных судебных решений», — подчеркнул собеседник ФАН.

Как заметил член нижней палаты парламента Павел Дорохин, изменение в закон вносится в связи с принятием новой конституции.

«Все, кто призывает отчуждать территорию, попадают под эту статью Основного закона страны, но в случае приезда в Россию. Заявление на экстрадицию подать можно, но местные власти никого не выдадут. Скорей всего, у властей Украины и стран Прибалтики будет схожая позиция. Но теперь пусть имеют ввиду, что есть вероятность уголовного преследования для их политиков», — предупредил Дорохин. — К тому же сейчас там власть одна, а потом она в этих странах изменится. Тогда мы подпишем с этими государствами соглашение об экстрадиции».

Парламентарий отметил, что введение уголовной ответственности за призывы к экстремизму заставит другие страны «уважительно относиться к позиции России о ее неделимости и территориальной целостности».

«Также действуют некоторые положения законов США. Если кто-то нарушил у нас американские законы, то власти требуют экстрадиции этих граждан в США. Мы показали, что у нас возможны такие же процедуры», — добавил Дорохин.

Ранее члены парламента внесли в Государственную думу проект приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Согласно их предложениям, Уголовный кодекс РФ будет дополнен новой статьей о санкциях за нарушение территориальной деятельности, в качестве наказания предлагается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Напомним, в марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль.