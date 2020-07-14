Пожар на USS Bonhomme Richard вызвал в Штатах кризис доверия к собственным ВМС

Крупный пожар в Сан-Диего на американском универсальном десантном корабле Bonhomme Richard (LHD-6) указал не только на серьезную системную проблему в ВМС США, но и вызвал кризис доверия к U.S. Navy со стороны американских налогоплательщиков. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировавший этот громкий инцидент.

Нет врага более опасного…

Нет врага для корабля более опасного, чем огонь. Даже вода не столь опасна, как яростно мечущееся по отсекам, битком набитым аппаратурой, кабелями и иными легковоспламеняющимися предметами, пламя. Это правило особенно актуально для авианосцев и вертолетоносцев с их большими ангарами, а также солидными запасами ГСМ на борту, способными дать как обширную «пищу» для огня, так и «предоставить» отличные условия для его распространения. Поэтому неудивительно, что именно на авианесущих кораблях задачи борьбы за живучесть в части противодействия пожарам экипажами отрабатываются максимально жестко, а противопожарные корабельные системы всегда проверяются, перепроверяются и находятся в состоянии постоянной готовности к действию.

Проще говоря, на боеготовом авианесущем корабле вероятность возгорания невелика, а пожар на его борту с высокой степенью вероятности будет потушен экипажем еще до того, как огонь нанесет кораблю критические повреждения.

Все меняется, если возгорание случается на авианесущем корабле еще строящемся или уже выведенном в ремонт. Как правило, в таких ситуациях на борту корабля имеется неполный экипаж, а противопожарные системы либо еще не смонтированы, либо уже частично демонтированы. Опять же — на строящемся или находящемся в ремонте корабле психологическая готовность экипажа немедленно реагировать на ЧП не столь высока, как на корабле полностью боеготовом. В результате авианесущие корабли, к числу которых можно отнести и универсальные десантные корабли (УДК) с полетной палубой, чаще горят не в море, а «дома» во время постройки или ремонта. Живой пример тому — статистика аварийности за 2019 год:

30 апреля — пожар на строящемся турецком УДК Anadolu (L 400);

14–15 ноября — пожар на ремонтирующемся американском УДК Iwo Jima (LHD 7);

12 декабря — пожар на находящемся в ремонте российском тяжелом авианесущем крейсере проекта 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

11 апреля 2020 года этот список пополнил пожар на находящемся в достройке китайском головном УДК проекта 075.

Несмотря на то, что сопутствующие строительству или ремонту корабля обстоятельства серьезно осложняют своевременное обнаружение очага возгорания и последующую борьбу с пламенем, во всех перечисленных случаях экипажам и береговым оперативным службам удалось «отстоять» горящие плавучие аэродромы. Пламя было локализовано, пожары потушены, корабли критических повреждений не получили.

В тоже время заметим, что инциденты, связанные с пожарами на ремонтирующихся кораблях ВМС НАТО, в последнее время стали случаться заметно чаще, чем раньше. Это свидетельствует о том, что проблема носит системный характер и способов, как с ней справиться, еще не найдено.

Более того — возгорания в последнее время стали иметь куда более серьезные последствия, чем раньше. Так, например, если уже упоминавшийся пожар на американском УДК Iwo Jima (LHD 7) в Мейпорте удалось погасить часов за пять и при этом внешне корабль остался выглядеть как новенький, то загоревшуюся в доке Тулона 12 июня 2020 года французскую многоцелевую атомную подводную лодку Perle (S 606) пришлось тушить уже 14 часов. При этом субмарина, за исключением кормовых отсеков, выгорела полностью.

Поскольку по следам этих инцидентов каких-то кардинальных мер, направленных на повышение готовности к борьбе с пожарами экипажей находящихся в ремонте военных кораблях стран НАТО, принято не было, вполне логично было ожидать в ближайшем будущем продолжения «пожарной серии» в ВМС стран Альянса. Ну, потому что пока петух не клюнет — мужик не перекрестится. Причем, скорее всего, такое ЧП следовало ожидать в U.S. Navy, испытывающих затруднения с поддержанием дисциплины и соблюдением техники безопасности из-за проблем с управляемостью эпидемией COVID-19 и связанных с ней карантинных мероприятий, а также протестных настроений, охвативших часть американского общества.

Так и получилось. «Петух клюнул» 12 июля 2020 года, когда примерно в 8.26 по местному времени (18.26 по московскому) на стоящем у причала военно-морской базы Сан-Диего американском «близнеце» УДК Iwo Jima (LHD 7), УДК Bonhomme Richard (LHD-6), было обнаружено возгорание.

Когда «петух клюнул»

Тут следует сделать небольшое отступление. УДК Bonhomme Richard (LHD-6) принадлежит к серии УДК типа Wasp. Последние были спроектированы для обеспечения транспортировки морем и высадки на необорудованное побережье полностью укомплектованного экспедиционного батальона морской пехоты (около 1900 человек), управления силами десанта, а также оказания ему авиационной поддержки силами эскадрильи самолетов вертикального взлета и посадки.

До недавнего времени УДК типа Wasp, имеющие полное водоизмещение 40,5 тысячи тонн, считались крупнейшими универсальными десантными кораблями в мире. Сейчас этот титул перешел к УДК типа America, имеющим водоизмещение в 45,7 тысячи тонн. Но громадные «Васпы», помимо батальона морпехов несущие еще экипаж численностью в почти 1200 человек и солидную авиагруппу из вертолетов, а также самолетов вертикального взлета и посадки, от этого менее значимыми кораблями в ВМС США не стали.

В частности, вступивший в строй 15 августа 1998 года USS Bonhomme Richard (LHD-6) до недавнего времени являлся флагманским кораблем третьей ударной экспедиционной группы ВМС США. 8 мая 2019 года УДК Bonhomme Richard (LHD-6) прибыл из Сасебо в свой порт приписки Сан-Диего. С корабля были выгружены авиагруппа, боеприпасы и большая часть ГСМ. Экипаж УДК сократили.

В конце 2019 года USS Bonhomme Richard (LHD-6) встал на капремонт и модернизацию — ранее базировавшиеся на УДК штурмовики вертикального взлета и посадки McDonnell Douglas AV-8B Harrier II должны были уступить место новейшим малозаметным многофункциональным истребителям-бомбардировщикам пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. Завершение всех работ и возвращение УДК в строй планировалось осуществить в 2020 году. Конец отступления. Возвращаемся в 12 июля этого года.

Итак, в 8.26 в заваленном во время ремонта картоном, ветошью, гипсокартоном и иными горючими материалами десантном твиндеке УДК было зафиксировано возгорание. Находившиеся в тот момент на борту 160 членов экипажа приступили к тушению пожара, но локализовать очаг возгорания оказалось непросто. К тому же именно в десантной палубе автоматизированная корабельная система химического пожаротушения не функционировала, так что пламя пришлось заливать не пеной, а обычной водой.

Примерно в 9.50 огонь добрался то ли до кислородного баллона, то ли до баллона с ацетиленом. Последовавший вслед за этим взрыв дал понять офицерам корабля, что дело куда серьезнее, чем казалось изначально. В этот момент на причал, у которого был ошвартован USS Bonhomme Richard (LHD-6), стали прибывать первые пожарные расчеты военно-морской базы. Однако они оказались явно не готовы как к масштабам пожара на УДК, так и к скорости распространения пламени от первоначального очага возгорания.

Вскоре громадный «десантник» превратился в подобие извергающегося вулкана — из-под летной палубы, а также из открытых лацпортов и док-камеры УДК обильно валил дым. Огонь из твиндека рвался одновременно вверх — в ангар, и вниз — к машинному отделению и топливным танкам, в которых находилось около 3,7 тысячи тонн мазута.

Аварийные партии моряков УДК и моряков, присланных с соседних кораблей, с распространением пожара не справлялись. Городские пожарные расчеты то ли были поздно вызваны, то ли прибыли с опозданием. Затем из-за продолжающихся в недрах «десантника» взрывов было принято решение экипаж LHD-6 эвакуировать на берег во избежание жертв.

Оставшиеся с огнем один на один пожарные действовали смело, но без моряков УДК они изрядно путались во внутреннем расположении громадного корабля.

К месту ЧП были направлены пожарные катера. Они создавали эффектную картинку, но в реальности помогали мало. На всякий случай от полыхающего УДК стали оттягивать соседние корабли, а потом над USS Bonhomme Richard (LHD-6) появились пожарные вертолеты…

Опустим дальнейшие подробности пожара на УДК Bonhomme Richard (LHD-6), ставшим одним из крупнейших инцидентов с боевыми кораблями ВМС США за последние десятилетия. Перейдем сразу к итогам.

На момент, когда писался этот текст, борьба с огнем на борту УДК продолжалась уже более 40 часов. Во вторник, 14 июля, этим занималось порядка 400 человек. Судя по всему, пожарным удалось остановить распространение пожара и «отстоять» топливные танки, но далось это дорогой ценой.

Над кораблем продолжает подниматься столб дыма, хотя и не столь интенсивный, как в первые сутки пожара. Значительная часть внутренних помещений УДК, включая и ангарную палубу, превратилась в пепелище. Полностью выгорел мостик, а островная надстройка корабля, выполненная из легких сплавов, частично обрушилась. Из-за заливаемой пожарными в его отсеки воды USS Bonhomme Richard (LHD-6) накренился на нос и правый борт.

По сообщению в Twitter Тихоокеанского флота ВМС США, к вечеру понедельника, 13 июля, в ходе борьбы с пожаром на USS Bonhomme Richard (LHD-6) пострадали 59 человек — 36 моряков и 23 гражданских. Жертв, к счастью, удалось избежать.

Кризис доверия

Итак, УДК все еще горит. Корабль, пусть и с креном, а также обширными внутренними повреждениями, остается на плаву. Это несомненный плюс. Минус заключается в том, что подлинные объемы разрушений, полученных УДК, пока неизвестны. Не исключено, что по итогам инцидента командование ВМС США будет вынуждено принять решение о списании обошедшегося Соединенным Штатам в миллиарды долларов, но превратившегося в «головешку» USS Bonhomme Richard (LHD-6) точно так же, как Пентагону пришлось списать сгоревшую в 2012 году в Портсмуте американскую атомную подлодку Miami (SSN-755).

Конечно, в U.S. Navy найдут, чем заменить USS Bonhomme Richard (LHD-6). Но дело это не быстрое и хлопотное, как, впрочем, и восстановление сгоревшего УДК, если такое решение будет принято. Опять же — не следует забывать и об ударе по престижу американских ВМС, умудрившихся потерять громадный УДК прямо в собственной военно-морской базе. Но главное, на наш взгляд, в случившемся другое — «петух», наконец-то, «прокукарекал». Командование ВМС США получило четкий сигнал — или оно перестает закрывать глаза на проблему борьбы с пожарами на ремонтирующихся кораблях, или рискует и дальше терять боевые единицы в собственных портах. Об этом прямо заявили американские эксперты.

«Если окажется, что последнего пожара можно было избежать, последствия должны коснуться всех без исключения уровней командной цепочки. ВМС потеряли слишком много кораблей и пытались замять слишком много вопиющих нарушений пожарной безопасности. От несчастных случаев не застрахован никто, но если причиной нынешнего пожара окажется преднамеренное пренебрежение основными правилами пожарной безопасности, то настало время показательно наказать командующих, при чьем попустительстве это произошло. Это единственный способ привлечь внимание к профилактике аварий, которые можно было предотвратить», — объявил в своем материале для Forbes американский военный аналитик Крейг Хупер.

Хупера поддержал профессор юридического факультета Фордхэмского университета в Нью-Йорке, капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Лоуренс Бреннан, заявивший дословно следующее:

«Все налогоплательщики и гражданские лидеры должны быть уверены, что военно-морской флот знает, что делает, и приложит все усилия, чтобы не допустить подобного [пожара] впредь».

К этому можно добавить набирающую популярность в американских соцсетях мрачную шутку:

— Вторые сутки полыхает американский военный корабль. Что так долго на нем может гореть? — Там горят деньги американских налогоплательщиков!

Короче, прямо сейчас ВМС США предстоит бороться не только с пожаром на USS Bonhomme Richard (LHD-6) и проблемой предотвращения в будущем подобных инцидентов, но и с кризисом доверия к U.S. Navy со стороны американских налогоплательщиков. А это для ВМС США может оказаться куда более серьезным вызовом, чем необходимость противодействия всем флотам потенциальных противников Вашингтона вместе взятым.