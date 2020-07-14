Экс-президент Польши спрогнозировал отношения с РФ после победы Дуды на выборах

Варшава, 14 июля. Одной из главных задач переизбравшегося на второй срок президента Польши Анджея Дуды является укрепление роли Варшавы в ослабленном эпидемией COVID-19 Евросоюзе. Такое мнение в беседе с интернет-порталом Fakt высказал бывший польский президент Александр Квасьневский.

«Самая важная задача новоизбранного президента будет заключаться в поиске согласия, возрождения чувства общества», — считает бывший лидер.

По его словам, шансы на это есть, но сейчас все будет зависеть от главы государства, и если тот продолжит придерживаться курса, которым шел последние пять лет, то раскол, наоборот, только углубится.

Также Квасьневский назвал важной внешнеполитической задачей президента укрепление роли, которую Польша играет в Европейском союзе.

«ЕС должен преодолеть кризис, вызванный коронавирусом. Будучи важной частью ЕС, Польша должна принимать активное участие в этом процессе», — считает политик.

Отношения Варшавы с Москвой и Вашингтоном, по словам Квасьневского, также будут иметь важное значение, особенно учитывая, что после президентских выборов в США польско-американские взаимоотношения могут в корне измениться.