Экс-президент Польши спрогнозировал отношения с РФ после победы Дуды на выборах

Варшава, 14 июля. Одной из главных задач переизбравшегося на второй срок президента Польши Анджея Дуды является укрепление роли Варшавы в ослабленном эпидемией COVID-19 Евросоюзе. Такое мнение в беседе с интернет-порталом Fakt высказал бывший польский президент Александр Квасьневский.
«Самая важная задача новоизбранного президента будет заключаться в поиске согласия, возрождения чувства общества», — считает бывший лидер.
По его словам, шансы на это есть, но сейчас все будет зависеть от главы государства, и если тот продолжит придерживаться курса, которым шел последние пять лет, то раскол, наоборот, только углубится.
Также Квасьневский назвал важной внешнеполитической задачей президента укрепление роли, которую Польша играет в Европейском союзе.
«ЕС должен преодолеть кризис, вызванный коронавирусом. Будучи важной частью ЕС, Польша должна принимать активное участие в этом процессе», — считает политик.
Отношения Варшавы с Москвой и Вашингтоном, по словам Квасьневского, также будут иметь важное значение, особенно учитывая, что после президентских выборов в США польско-американские взаимоотношения могут в корне измениться.
«Джо Байден имеет все шансы одержать победу, и тогда политику, рассчитанную на одного президента — Дональда Трампа — необходимо будет пересмотреть, — добавил польский политик в заключение. — Что касается России, я не ожидаю каких-либо прорывов здесь. Мы будем иметь дело с Владимиром Путиным еще в течение длительного времени, а его отношение к Польше укоренившееся, и, к сожалению, оно негативно».