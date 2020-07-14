Соловьев отреагировал на «музыкальный подарок» Гордона

Москва, 14 июля. Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на песню украинского пропагандиста Дмитрия Гордона.

Ранее Дмитрий Гордон опубликовал в Сети видеоклип на матерную песню, посвященную Владимиру Соловьеву.

Соловьев прокомментировал музыкальное творение Гордона, выразив уверенность, что украинский пропагандист испытывает к нему «легкие сексуальные помешательства».

Он также напомнил, что Гордон принимал активное участие в рекламной акции так называемого лечебного прибора «золотая пирамида», которая якобы способна вылечить от любых болезней. Соловьев выразил уверенность, что у Гордона с того времени «видно, остался какой-то фикс», передает «Царьград».

«Так что теперь у Гордона легкие сексуальные помешательства. Но заметьте: Гордон посвятил мне книгу, передачи. Теперь песня. Я начинаю волноваться», — сказал Соловьев.

Стоит отметить, что ранее Владимир Соловьев выступил с резкой критикой в адрес украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, сравнив его с нацистским преступником Йозефом Геббельсом, а также пригрозил ему трибуналом. По словам Соловьева, таких, как Гордон, необходимо отдавать под суд, по решению которого затем отправлять в тюрьму или даже подвергать казни.

В свою очередь Гордон пообещал «небольшой сюрприз» для Владимира Соловьева. Украинский пропагандист выразил уверенность, что «сюрприз приведет в чувство» Владимира Соловьева.