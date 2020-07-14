Москва, 14 июля. Повышение значения доллара в российском экспорте связано с увеличением его рыночной цены, заявил экономист Дмитрий Адамидов.

Ранее данные Федеральной таможенной службы и Центробанка РФ показали, что с апреля по май доходы от экспорта золота превысили выручку от продажи газа. При этом прибыль от продажи золота составляет 3,55 миллиарда долларов, суммарный экспорт составил 65,4 тонны золота.

Сообщалось, что «Газпром» за этот период продал за рубеж газа на 2,4 миллиарда долларов, а за второй квартал его выручка составила 3,5 миллиарда долларов.

Как пишет «Экономика сегодня», по мнению экспертов, подобная ситуация связана не только с падением цен на газ и сезонным снижением объема закупок, но и со спросом на золото. К примеру, в 2019 году за аналогичный период за рубеж было продано золото на 247 миллионов долларов, а в «коронакризис» реализация возросла в 14 раз.

Экономист заявил, что иллюзия доминирования золота над газом сыграла в пользу России.

«Цена золота повысилась примерно на 30% за год, поэтому этот металл стало выгодней экспортировать за рубеж. Это связано с неуверенностью традиционных валют и с тем, что мировые центробанки и инвесторы активно закупали золото», — подчеркнул он.

По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, такая ситуация в истории современной России сложилась впервые. По его словам, с 1994 года экспорт газа приносил больше выручки, чем продажи золота. Как считает эксперт, экспорт золота может перекрыть порядка 10% потерянных доходов от продажи нефти и газа в этом году.