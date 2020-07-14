Фролов: В «Северный поток» запустят аппараты для плановой проверки газопровода

Работа газопровода «Северный поток» приостановлена до 26 июля. В этом нет никакой политической подоплеки. Это — абсолютно плановые работы. Они обычно проходят в период наименьшей загрузки газотранспортных сетей, наименьшего спроса.

Как правило, это первая половина либо середина лета: перед тем как начинается интенсивный отбор газа, заполнение подземных хранилищ и все уходят на период максимального спроса, связанный с холодным временем года.

Плановое обслуживание необходимо. Если вы не будете возить на ТО и планово менять фильтры и какие-то агрегаты, не будет ничего хорошего — внезапно что-нибудь поломается. Как и в том случае, если вы не будете периодически чистить клавиатуру — она залипнет. Здесь та же самая история. Нельзя просто уложить трубу и надеяться, что все будет хорошо.

В рамках планового обследования по трубе пускаются специальные аппараты, которые изнутри оценивают состояние трубы: нет ли коррозии либо иных проблем, снимаются показания.

В это время максимально заполняются альтернативные маршруты, такие как украинское направление и «Ямал-Европа». «Газпром» заранее забронировал мощности польского участка «Ямал-Европа» на третий квартал текущего года, видимо рассчитывая, в том числе на то, что через этот участок какое-то время будет идти газ, который при иных обстоятельствах шел бы через «Северный поток».

Кроме того, сейчас ввиду кризиса на энергетических рынках и только начавшегося процесса восстановления спроса на газ и на нефть, спрос относительно прошлогодних показателей не велик.

Все эти направления планово загружаются больше, чем могли бы быть загружены. В предыдущие годы газопровод также ставился на плановое обслуживание, это будет происходить и в последующие годы. Его плановый срок эксплуатации порядка 50 лет с возможностью пролонгации.

Так что, если хотите, чтобы что-то работало, надо за этим ухаживать. Тут можно помахать нашим украинским «друзьям», которые не ухаживают за своей газотранспортной системой и она, образно выражаясь, в конечном итоге превратится в тыкву.