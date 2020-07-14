Володин предупредил украинских политиков об ответственности за призывы «вернуть» Крым

Москва, 14 июля. Украинских политиков, которые призывают к отчуждению Крыма — территории Российской Федерации, ждет уголовная ответственность. Об этом предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это повлечет наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну. С другой стороны, это вопросы, которые и в дальнейшем будут также предъявлены. Поэтому многие горячие головы, возможно, их остудят после того, как мы примем нормы закона. И они поймут, что это очень серьезно наказывается», — указал Володин.

Он добавил, что после принятия соответствующего законопроекта все политики, призывающие «вернуть» Крым, попадают под уголовную ответственность,

«Будь это Украина или Прибалтика, или США сделали заявление в отношение России, в отношении части ее территории», — объяснил депутат.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности. Депутат Павел Крашенинников отметил, что предлагается уточнить терминологию данного закона, который сейчас относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности.

Подробнее о том, почему законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности важен, — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по результатам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова выступили за то, чтобы полуостров вошел в состав Российский Федерации.