Журавко назвал создание борделей следующим шагом Украины после легализации казино

Вместо того, чтобы заниматься решением реальных проблем государства и спасать его население от бедности, украинские власти ввергают страну в очередной хаос. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость, что во вторник, 14 июля, украинский парламент принял закон о легализации игорного бизнеса в стране. Его поддержало 248 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее власти заявляли, что данная мера даст в бюджет дополнительно более 400 миллионов долларов в год, а рост ВВП при этом ускорится до 1%.

«Я считаю, что это очередной бред, — заявил Журавко. — Наша страна и так нищая. А что такое игорный бизнес? Это, я вам напомню, один из основных источников бедности граждан, которые превращаются в своего рода наркоманов. Они будут выгребать остатки пенсий своих стариков, продавать квартиры, закладывать дома и имущество — и все ради того, чтобы испытать эйфорию возле рулетки и за карточным столом».

Экс-депутат Рады убежден, что негативные последствия от легализации игорного бизнеса полностью обнулят все налоговые поступления и «рост» ВВП. По его мнению, в и так не очень благополучной Украине начнется разгул бандитизма, грабежей и даже убийств.

«Будут, как 90-е года, скручивать колеса с машин, воровать магнитолы, таскать стекла и запчасти, а потом нести все это в «ломбард», — предрек бывший парламентарий. — На этом фоне преступность вырастет буквально в разы».

Собеседник ФАН оговорился, что игорный бизнес — это не всегда плохо. Но только лишь в том случае, если экономика страны, в которой он существует, здоровая и «правильная», а ее граждане не испытывают проблем с деньгами.

«Это, конечно же, не про Украину, — убежден Журавко. — Тут даже правоохранительные органы находятся в упадке. Чиновники тупы и ленивы, а про коррупцию я вообще молчу. Теперь же они хотят легализовать казино — и это в стране, где полностью ликвидировано государственное управление!»

Экс-депутат Рады заявил, что следующим логичным шагом украинского парламента станет легализация домов терпимости (борделей).