Адвокат Ефремова высказался о попытке актера дать взятку сотруднику ГИБДД после ДТП

Москва, 14 июля. Российский актер Михаил Ефремов не предлагал взяток после ДТП в Москве, в результате которого погиб человек. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

По его словам, ранее в средствах массовой информации появились такие сведения. Видеозапись была показана в эфире телеканала «Россия-1». На кадрах Ефремов предлагает заплатить полицейскому сразу после смертельного ДТП на Садовом кольце.

«Это фейк. Давным-давно были бы материалы уголовного дела, если бы соответствовало действительности, давно бы возбудили дело», — уточнила сторона защиты.

Как пишет РИА Новости, Пашаев считает, что современная техника позволяет сделать монтаж с использованием его голоса.

«Вы же знаете, как техника развита, моим голосом можно говорить все, что угодно, а видео на месте сняли, продали и потом сделали монтаж», ― рассказал он.

Страшная авария в центре Москвы произошла вечером 8 июня. Ефремов сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Актер не пострадал и почти сразу признал свою вину в ДТП. А 57-летний водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм.

Артиста отправили под двухмесячный домашний арест. В его отношении возбуждено уголовное дело. В крови актера нашли следы наркотических веществ.

Многие коллеги, политические и общественные деятели осудили поведение Ефремова. Адвокат Андрей Князев надеется, что артист, которого уже прозвали в Сети «гражданином-убийцей», получит реальный тюремный срок. А депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил уверенность, что высокие покровители не спасут актера от наказания.