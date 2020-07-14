Названо условие открытия границы Финляндии для россиян

Хельсинки, 14 июля. Власти Финляндии назвали критерий для открытия границ с Россией в условиях пандемии. Европейская страна готова принимать гостей из РФ, если будет соблюдена статистика.

По данным сайта Ассоциации туроператоров России (АТОР), границы могут быть открыты, если в России число новых заболевших коронавирусом не будет превышать 10 человек на каждые 100 тысяч населения. Такая тенденция должна сохраняться в течение последних 14 дней.

Стоит отметить, что в России число заболевших ниже 10 человек на 100 тысяч, однако раньше 11 августа границы точно не будут открыты. Именно на эту дату запланирован очередной пересмотр для открытия внешних границ Евросоюза.

Специалист из компании VisitFinland Александра Шахнович отметила, что финская авиакомпания заявила о возможности возобновления в августе рейсов в Санкт-Петербург, а с 1 сентября — и в Москву. Железнодорожное сообщение может возобновиться до конца нынешнего года.