В России обвинили Украину в шантаже Германии и Франции выходом из Минских соглашений

Украина продолжает шантажировать Россию, Германию и Францию своим выходом из Минских соглашений. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Украина готова поставить точку

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал требование России активизировать выполнение Минских соглашений. Он подтвердил, что ультиматума не было, но выполнять «Минск-2» Киев отказывается.

«Когда Россию не устраивают положения какого-либо закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины. Мы независимая страна и будем принимать те законы, которые считаем нужными», — заявил он.

Кроме того, Кулеба добавил, что украинские власти «уважают» взятые на себя международные обязательства, но никто не будет «указывать» Украине. Министр добавил, что выполнение Минских соглашений должно начаться с прекращения огня на территории Донбасса. Он призвал Россию занять «конструктивную и ответственную позицию» в этом вопросе.

«Точка. А ставить минские договоренности с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы и трансформации на Украине, прежде чем выполнять все остальные пункты, — это в буквальном смысле перекладывание ответственности с больной головы на здоровую», — заявил министр.

Украина шантажирует Германию и Францию

Как отметил политолог Максим Жаров, Украина продолжает шантажировать Россию, Германию и Францию своим выходом из Минских соглашений. Цель, которую преследуют киевские власти, достаточно очевидна — скорейшее проведение саммита «нормандской четверки», на котором президент Украины Владимир Зеленский, атакуемый сейчас внутри страны со всех сторон, должен получить от Германии и Франции внешнюю легитимность.

«Поэтому жесткая риторика главы украинского МИД по поводу России и Минских соглашений должна вынудить Германию и Францию пойти на созыв экстренного саммита даже в том случае, если решения предыдущего такого саммита Украина не выполнила. Впрочем, не думаю, что Германия и Франция поддадутся на такой шантаж Киева, их сейчас куда больше Украины волнуют внутренние дела в ЕС», — заключил Максим Жаров.

Европа боится большой войны

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков считает, что Киев трактует Минские соглашения не с точки зрения буквы, а с точки зрения духа, царящего в постмайданной Украине. Это дух русофобии и узколобого национализма, который никуда не развеялся с приходом к власти Зеленского.

«Изначальная миротворческая риторика Зеленского под шепот американских кураторов — «соросят» быстро эволюционировала в тотальное игнорирование положений «Минска». И теперь он прямо отказывается от обязательств перед Берлином и Парижем, апеллируя к тому, что предатель Петр Порошенко якобы подписался под пораженческим для Украины документом. Следовательно, его необходимо, как минимум, пересмотреть, а лучше вообще аннулировать. Однако для руководства Германии и Франции — минский процесс имеет важное внешнеполитическое значение для сохранения лидерства в Европе», — пояснил Иван Скориков.

Эксперт напомнил, что в свое время канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и бывшему президенту Франции Франсуа Олланду прочили Нобелевскую премию в случае быстрого решения вопроса в Донбассе. Новый президент Франции Эммануэль Макрон также активно ввязался в процесс, вероятно, рассчитывая на сговорчивость и адекватность нового президента Украины.

«Так что недавний «российский ультиматум» по изменениям в Конституцию Украины был вброшен в немецкую прессу не случайно, а вслед за ним уже открыто и громко прозвучал призыв французского посла к Киеву начать осенью реализацию политической части соглашений. Лидеры Европы узрели в российских поправках в Конституцию волю Кремля к дальнейшему укреплению суверенитета, политической субъектизации русского народа и поддержки соотечественников. Поэтому они начали откровенно принуждать Киев к конкретным реальным действиям, прописанным в четкой последовательности в минском протоколе», — пояснил Иван Скориков.

США не отдадут Украину

По мнению эксперта, ЕС боится большой войны в Европе, которая может начаться из-за капризной украинской позиции по срыву соглашений. Но погоду в Киеве сейчас делает Вашингтон, которому не нужен мир в Донбассе. Штатам нужно вечное напряжение у границ России и контроль над европейскими сателлитами.

«Берлин и Париж, по мнению Штатов, лезут на чужую поляну. После «Укргейта» Украина стала политическим факторов внутриамериканской избирательной кампании. Никому в США сейчас невыгодно уступить контроль над Киевом Германии или Франции. Поэтому у Зеленского все настойчивее кричат о желании сорвать «российско-европейский» Минск и заменить его на какой-нибудь новый «американский» формат. Это только отдаляет от Украины активно паспортизирующийся российским гражданством Донбасс», — заключил Иван Скориков.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.