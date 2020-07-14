Постаревшая Мария Голубкина показала сильно располневшую фигуру в Instagram

Москва, 14 июля. Российская актриса Мария Голубкина заметно прибавила в весе за время карантина по коронавирусу. Удивившие фанатов фотографии звезда опубликовала в своем Instagram.

Последние несколько месяцев явно не пошли на пользу фигуре Голубкиной. Пользователи отметили, что актриса не только располнела, но и заметно постарела. Некоторые фанаты предположили, что лишние килограммы появились у нее из-за большой любви к кулинарии.

Однако преображение актрисы никак не отразилось на любви со стороны поклонников. Многие из них положительно отреагировали на изменения Голубкиной.

«Вы такая прекрасная и всегда честная, что в современное время является большой редкостью», — написал один из пользователей.

Стоит отметить, что на опубликованных фото 46-летняя актриса готовила марсельский суп. Секретами приготовления этого блюда она делилась с поклонниками в рамках кулинарного мастер-класса. Голубкина призналась, что благодаря этому уроку сбылась ее давняя мечта сварить суп на сорок человек.

Мария Голубкина — российская актриса театра и кино. Дочь известной советской актрисы Ларисы Голубкиной и режиссера Николая Щербинского. Ее приемным отцом является популярный советский актер Андрей Миронов.