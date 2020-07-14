Мать Волковой отчитала дочь за откровенное фото в соцсети

Москва, 14 июля. Мать актрисы Екатерины Волковой Галина пристыдила дочь за откровенную фотографию в социальной сети Instagram.

Кинозвезда разместила в своем профиле фотографию, на которой она позирует в поле абсолютно голая. Знаменитость прикрывает интимные места руками.

Фотография 46-летней актрисы взбудоражила поклонников. Многие осудили звезду за публикацию весьма пикантного кадра.

«Вы не в том возрасте, чтобы оголяться! Зачем? Можно было в красивом купальнике сфоткаться!» — написала lmamlili.

Среди недовольных была и мать знаменитой актрисы, которая не поняла фотографию с голой дочерью. В комментариях под публикацией вспыхнула настоящая дискуссия не только между родственницами, но и комментаторами.

«Красивый снимок. Но не понимаю, зачем выставлять сокровенное... Зачем?» — отчитала Волкову ее мать.

Артистка пояснила поклонникам, что это ее мама, и указала родительнице, что видит в этом искусство.

Ряд других интернет-пользователей, напротив, восхитились артисткой и отметили ее идеальную фигуру. Среди хвалебных комментариев были записи актрис Ларисы Гузеевой и Валентины Рубцовой.