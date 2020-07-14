Поклонники не узнали постаревшего Расторгуева на фото

Москва, 14 июля. Поклонники группы «Любэ» не узнали его лидера Николая Расторгуева, который опубликовал фотографию в социальных сетях. Лидеру российской группы идет 64-й год.

Как считают поклонники, он много работает, но болезненный вид выдает его состояние. Около 20 лет назад певцу поставили диагноз «хроническая почечная недостаточность». Несмотря на то, что Расторгуев долгое время справлялся с резкой болью в пояснице с помощью народных средств, в 2015 году его несколько раз госпитализировали прямо во время концертов. Спустя некоторое время исполнитель решился на операцию по пересадке почки.

На странице в Instagram артист поделился снимком из спортзала.

«Страшно доволен собой, победил главного врага — лень», — подписал он пост.

Расторгуев уточнил, что занимается простой физкультурой. Многочисленные поклонники поразились разительным переменам во внешности певца.

«На деда стал похож», — написали они. «Это не лень! Это болезнь, и вы с ней боритесь. Это здорово! Сил вам и вашей семье», — пожелали они. «Ох, Колька, постарел ты! А было время», — подчеркнули некоторые.

Ранее поклонники сравнили похудевшего Расторгуева с вампиром. Фото было сделано во время концерта в честь Дня России. На нем можно видеть улыбающихся Агутина, Расторгуева, Григория Лепса и Александра Маршала. В многочисленных комментариях фолловеры засыпали исполнителя вопросами, что случилось с Расторгуевым.