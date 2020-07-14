АТОР объявила список из 8 стран, которые открыли свои границы для россиян

Москва, 14 июля. Восемь стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определенных условиях, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ», — уточнили в АТОР.

На сайте ассоциации также опубликовали требования, которые предъявляются в этих странах к прибывающим иностранцам.

В Турции это выборочный тест на коронавирус по прилету, в ОАЭ — справка с негативным результатом по COVID-19, сделанная максимум за 96 часов до прилета, установка спецприложения, в Хорватии — наличие шенгенской или хорватской визы, справка с негативным результатом по COVID-19 (сделанная не более чем за 48 часов до прилета), в Кубе — бесплатный тест на COVID-19 по прибытии в аэропорт, в Доминиканской Республике — декларация здоровья, термометрия по прилету, в Мексике— заполнение формы-опросника в аэропорту, в Египте — термометрия по прилету, заполнение декларации здоровья, на Мальдивах — измерение температуры по прилету.