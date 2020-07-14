Эксперт объяснил, почему США используют для гиперзвуковых ракет истребитель 70-х годов

Американский истребитель F-15 отвечает требованиям по скорости, которой достаточно для запуска гиперзвуковых ракет. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Ранее компания Boeing сообщила, что Пентагон заказал первую партию модернизированных истребителей F-15EX, которые станут носителями американского гиперзвукового оружия.

«ВВС США заключили с Boeing контракт почти на 1,2 миллиарда долларов на строительство первой партии из восьми современных истребителей F-15EX. […] F-15EX несет больше вооружения, чем любой другой истребитель его класса, и может запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов (порядка семи метров — Прим. ФАН) и весом до 7000 фунтов (3,2 тонны — Прим. ФАН)», — сказано в пресс-релизе.

В свою очередь на сайте ВВС США появилась информация о том, что восемь таких самолетов разместят на авиабазе Эглин в штате Флорида, где они будут проходить испытания. Согласно планам производства, первые два F-15EX появятся в войсках в 2021 году, остальные шесть в 2023.

Комментируя решение Пентагона о заказе модернизированного истребителя, фюзеляж которого разработан в 70-е годы, военный эксперт ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что пока американские военные только готовят технику к появлению гиперзвука.

«У США гиперзвука никакого еще нет, но важно другое — F-15 всегда использовался как истребитель-штурмовик, способный нести большое количество ракет и бомб. F-15 активно использовался во Вьетнамской войне, но даже сейчас самолет отвечает современным требованиям по скорости, ее вполне достаточно для запуска гиперзвуковых ракет. Для того, чтобы такая ракета перешла на гиперзвуковую скорость, ей надо придать сначала сверхзвуковую скорость, примерно в 3-4 маха, а дальше она уже сама развивает 7-10 скоростей звука. Поэтому этот самолет вполне годен для этих целей, мы же не удивляемся тому, что B-52, которому уже больше 60 лет до сих пор летает, мы не удивляемся тому, что до сих пор летает Ту-95МС, которому 50 лет. Просто фюзеляж позволяет, а начинка может быть совсем другая. Кстати, F-15 способен нести атомные бомбы B61, так что самолет еще неплох», — сообщил эксперт.

Отметим, указанные в пресс-релизе компании Boeing характеристики создаваемого гиперзвуковой вооружения очень напоминают параметры российского гиперзвукового комплекса «Кинжал», носителем которого выступает истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31.

«Кто и по чьему пути идет — не очень правильно говорить. Я не хочу сказать, что мы идем по пути американцев, а они по-нашему, просто это разумно, это опирается на здравый смысл. Все характеристики и даже форма ракеты определяется физическими параметрами, а не тем, что у России ракета такая, поэтому американцам нужно создавать такую же. Концепция вооружения определяется законами физики, аэродинамикой и многими-многими другими параметрами, а не тем, кто у кого и чего слизал», — заключил Виктор Литовкин.

Напомним, ответственный за разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкл Уайт ранее заявлял, что Вашингтон намерен ускорить процесс создания новых образцов перспективного вооружения. Сейчас американские инженеры разрабатывают сразу несколько гиперзвуковых носителей. В Пентагоне ранее признали, что отстают в этой области от России и Китая.