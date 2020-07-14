Кетогенная диета: как есть жиры и не толстеть

Москва, 14 июля. Исследования показывают, что почти три миллиона взрослых людей ежегодно погибают от причин, напрямую связанных с проблемой ожирения. Только в США метаболическому синдрому подвержены более пятидесяти миллионов человек.

Борьба с ожирением — одна из главных задач современной медицины, и в рамках ее решения врачи нередко прибегают к особым диетам.

Кетогенная диета — это уникальный образ питания, основанный на рационе с высоким содержанием жиров и низкой процентностью углеводов. С помощью кетоза можно не только быстро похудеть и насытить организм энергией, но и поправить здоровье. Кому можно, а кому нельзя прибегать к такому рациону? Какие продукты входит в списки разрешенных и запрещенных?

Суть кето-диеты

Организм человека получает из пищи углеводы, белки и жиры. Они впоследствии перерабатываются в глюкозу, аминокислоты и жирные кислоты. Главным источником энергии чаще всего является именно глюкоза, но при кето-диете или голодании основным «топливом» становятся кетоновые тела, которые синтезируются в печени и используются при недостатке глюкозы.

При кетогенной диеты снижается инсулин и вырастает уровень контринсулярных гормонов. Именно они вынуждают организм активнее расщеплять жировые отложения, чтобы восполнить недостаток энергии из-за нехватки глюкозы и белка, который в избытке тоже расщепляется в глюкозу.

Кето-диета не только помогает быстрее избавиться от лишнего жира, но также способствует снижению голода и повышению энергичности. Соблюдая правила такого питания, человек постепенно входит в метаболическое состояние — «кетоз». Быстрее всего войти в это состояние можно с помощью голодания, но такое выдержать может не каждый. Однако грамотное соблюдение правил кето-диеты также эффективно способствует вхождению в кетоз.

Противопоказания

Считается, что кетогенная диета безопасна для большинства людей. Но даже у такого образа питания, помогающего наладить здоровье, есть ряд противопоказаний. Прибегать к кето-диете запрещено при панкреатите, сахарном диабете первого типа, почечной и печеночной недостаточностей, беременности и лактации, порфирии, хронических болезнях ЖКТ и при ряде других патологий. Также кето-диета не сочетается с приемом сахароснижающих препаратов.

Что можно, а что нельзя есть при кето-диете

Суть такого питания в том, чтобы максимально снизить количество потребляемых углеводов — рекомендуется не больше 50 грамм в день, но лучше менее 20 грамм за сутки. Меньше углеводов — быстрее расщепляется жир. Разрешенные продукты: рыба, мясо, овощи, яйца, сливочное и оливковое масла. Можно есть продукты, в которых содержится менее 5% углеводов. Пить можно чай, кофе, воду и небольшое количество красного вина.

Запрещаются к употреблению продукты с большим количеством крахмала и сахара. Это богатые углеводами виды фруктов, макароны, рис, картофель, хлеб, шоколад, сладкая выпечка, конфеты, пиво и фруктовые соки.

Польза кетогенной диеты доказана многочисленными исследованиями. При ней отмечается снижение глюкозы в крови и, как следствие, упрощается контроль за диабетом второго типа. Некоторые ученые отмечают эффективность кето-диеты при факторах риска болезней сердца и сосудов, такое питание положительно сказывается на снижении вредного холестерина и улучшении контроля за артериальным давлением.

Кетогенную диету связывают с повышением тонуса и интеллектуальных способностей, с улучшением пищеварения и физической силы, также диета эффективно применяется при терапии симптомов эпилепсии. Однако любая смена образа питания требует профессионального контроля, прибегать к такой диете необходимо после консультации с лечащим врачом.