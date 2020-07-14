Экономист рассказал о проблемах российских городов из-за многоэтажных «гетто»

При выборе места жительства у людей есть два главных критерия: близость к работе и социальная инфраструктура. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал экономист Василий Колташов, объясняя невозможность переселения россиян в пригороды в ближайшее время.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на доклад «Перспективы развития городской среды России и ее адаптации к последствиям COVID-19», в котором ученые РАНХиГС пришли к выводу, что коронавирус вызвал отток населения из городов. По мнению авторов исследования, пандемия коронавируса показала, что очаг инфекции всегда формируется в мегаполисах. В дальнейшем идет распространение заболевания на периферийные территории.

«Распространение инфекции в краткосрочном периоде спровоцировало отток населения из крупнейших городов в пригороды, средние и малые города, сельскую местность», — говорится в исследовании ученых.

Люди стали больше ценить возможность проживать не в мегаполисе, на территориях со сравнительно меньшей плотностью населения, говорят эксперты. Вполне возможно, что из-за пандемии COVID-19 в России у людей поменяются требования к характеристикам жилья и типу городской среды.

В интервью ФАН руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов с сожалением отметил, что подход к формированию жилой застройки в России вряд ли может измениться в ближайшее время.

«Пандемия выявила огромную опасность, исходящую из мест с высокой плотностью населения. Так, к примеру, в Красногорске (Московская область) самый высокий уровень заболевания коронавирусом. Это такое место, где застройка является фантастически плотной и многоэтажной. Если посмотреть на планы московских властей относительно будущего вида Москвы, то в них предполагается увеличение этажности и плотности застройки», — рассказал Колташов.

Как полагает экономист, «бить тревогу» из-за увеличения числа многоэтажных домов в городах и пригородах нужно было раньше.

«Я всегда выступал за низкую и среднюю этажность в строительстве, а также за создание инфраструктуры для районов с такими домами. Если сейчас взять Московский регион, то там много коттеджных поселков и таунхаусов, но это классические гетто. Чаще всего там нет социальных объектов поблизости, и иногда проблемы с канализацией. Если вы хотите жить на отшибе и не попадать в Москву, то тогда покупайте недвижимость там. Однако люди заинтересованы в уменьшении своих временных потерь при движении от дома к работе, а также им необходима близость социальной инфраструктуры», — сказал собеседник ФАН.

Не лучше ситуация в том же Петербурге. По мнению Колташова, пригороды города просто «ужасные».

«Мы увидим там только «Вавилонские башни», которые строятся везде. Еще немного, и они доберутся до Бога. Этажность зашкаливает, комфорт жизни в таких местах очень низкий, а также там негде парковаться и везде пробки. Пользуясь общественным транспортом, жителям приходится стоять спина к спине. Естественно, люди будут заражаться коронавирусом», — констатирует он.

Изменить стратегию жилищного строительства можно только за счет победы над двуглавым змеем, считает экономист.

«Первая голова змея — это неолиберализм. Это научная школа, которой характерно то, что государство не должно вмешиваться в экономику. Если за счет рынка не возникли дома малой и средней этажности, то, по логике представителей этой школы, этому не суждено случиться. Вторая голова змея представляет принцип того, что государство занимается обеспечением максимальной прибыли для бизнеса. Так, компаниям на каком-нибудь пятачке проще построить не трехэтажный домик, а 30-этажный», — пояснил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у страны есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан. По его словам, снижение стоимости жилья возможно за счет сокращения издержек.

В июне президент распорядился распространить льготную ипотеку на жилье стоимостью до 6–12 миллионов рублей. Он напомнил, что в стране уже действует программа такой ипотеки со ставкой 6,5%, и более 45 тысяч семей уже оформили соответствующий кредит.